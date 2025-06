DJ Refresh ma na koncie remiksy dla wielu polskich wykonawców popowych. Z grupą Glamour DJ's przygotował m.in. taneczną wersję "Whiskey in the Jar" , czyli utworu, który spopularyzowali Thin Lizzy i Metallica .

"Ten tekst to poniekąd dokument. Odwołałem się do naszej tradycji, gdzie ważna rolę pełnią kapliczki, do których porównałem rolę telewizora, bo był rodzajem ołtarza- świętej rozrywki. Sam termin 'szklana pogoda' usłyszałem w taksówce: 'Wiesz pan, coś by się łyknęło, bo jest taka szklana pogoda' - powiedział mi kiedyś taryfiarz" - wspominał Marek Dutkiewicz w książce "Piosenka musi posiadać tekst. I muzykę" Jana Skaradzińskiego i Konrada Wojciechowskiego.