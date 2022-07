Od początku lata Atlvnta gra koncerty z materiałem ze swojego debiutanckiego krążka, ale na Męskim Graniu zagrali coś zupełnie nowego. Echa tego typu muzyki można już było usłyszeć w kilku starszych kawałkach, ale teraz mocny beat zdecydowanie wyrwał się na pierwszy plan.

"Numer przeniesie was na polską dyskotekę w środku lata 2002, gdzie świat wydaje się prostszy, a impreza trwać będzie do rana" - mówi Atlvnta. "Beat jest bezlitosny, euforia właśnie zaczyna nam się udzielać, nie istnieje nic więcej" - dodaje duet.

"Bukiet czarnych róż" to kawałek, którym zespół wyraża swoją sympatię do niedocenianych czasów imprez techno przełomu lat 90. i 00. Do piosenki powstał lekko psychodeliczny klip nawiązujący klimatem do tych samych złotych czasów imprez.

Kim są członkowie Atlvnta?

Atlvnta to nowe muzyczne wcielenie Kasi Golomskiej i Kamila Durskiego (Lily Hates Roses). Nowa formacja i nowy materiał muzyczny powstały w 2020 roku. Pierwszy singel - "Umrzesz tak jak ja" zaprezentowali wiosną 2021 roku, kilka miesięcy później ukazał się ich debiutancki album "Atlvnta".

