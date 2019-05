Dla Arnolda Schwarzeneggera nie ma rzeczy niemożliwych, co gwiazdor udowadniał już wielokrotnie. Aktualnie, wraz z Andreasem Gabalierem, nagrał on piosenkę motywacyjną, której możecie posłuchać poniżej.

Arnold Schwarzenegger nagrał piosenkę motywacyjną / Jason Merritt /Getty Images

"Niemożliwe" – to słowo, które wydaje się być zabronione w szkole w austriackiej miejscowości Styria. Inaczej trudno byłoby wytłumaczyć, w jaki sposób Arnold z małej wioski Thal wygrał wielokrotnie konkurs Mr. Olympia, zdobył tytuł Mister Universe, zagrał Conana oraz T-800, a na końcu został gubernatorem stanu Kalifornia. Jedno jest pewne: bez względu na trudność postawionego zadania, Arnold zawsze sobie z nim radzi.

Wideo Andreas Gabalier feat. Arnold Schwarzenegger - Pump it Up - The Motivation Song

Reklama

Już wkrótce Arnold Schwarzenegger do repertuaru kultowych powiedzeń "I’ll Be Back" czy "Hasta la vista, baby" będzie mógł dodać kolejne: "Pump It Up". Tak brzmi tytuł piosenki motywacyjnej, którą gwiazdor nagrał z Andreasem Gabalierem, który pochodzi ze Styrii. Piosenka niesie bardzo pozytywne przesłanie: uwierz w siebie, ciężko pracuj, odwdzięczaj się, a wtedy sukces będzie towarzyszył ci w życiu.

Andreas Gabalier występował na największych arenach świata. Jego najnowszy album nosi tytuł "Vergiss Mein Nicht" ("Nie zapomnij mnie"). "Pump It Up" powstało jako wynik spotkania Gabaliera i Schwarzeneggera, wieloletnich przyjaciół. To historia osoby, która daje motywację innym ludziom, a swoim życiorysem pokazuje, że słowo 'niemożliwe' nie ma racji bytu.