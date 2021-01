Arion: Album "Vultures Die Alone" gotowy

Na początku kwietnia fani symfonicznego power metalu będą mogli sięgnąć po trzecią płytę fińskiej grupy Arion.

Zespół Arian planuje premierę nowego albumu /materiały prasowe

Album "Vultures Die Alone" wyprodukował Matias Kupiainen (Stratovarius).

Miksem zajął się Adam "Nolly" Getgood (Periphery).

W charakterze gości usłyszymy Noorę Louhimo, wokalistkę Battle Beast (w utworze "Bloodline") oraz zespół Cyan Kicks, fińską industrial / popmetalową sensację ostatnich lat (numer "In The Name Of Love").

Trzeci album formacji z Helsinek będzie mieć swą premierę 9 kwietnia nakładem niemieckiej AFM Records.

Teledysk do nowej kompozycji "Out Of My Life" Arion możecie zobaczyć poniżej:

Clip Arion Out Of My Life

Sprawdźcie także wideoklip "Bloodline" z udziałem Noory Louhimo:

Clip Arion Bloodline (ft. Noora Louhimo)

Oto lista utworów albumu "Vultures Die Alone":

1. "Out Of My Life"

2. "Break My Chains"

3. "Bloodline"

4. "I'm Here To Save You"

5. "In The Name Of Love"

6. "A Vulture Dies Alone"

7. "I Love To Be Your Enemy"

8. "Where The Ocean Greets The Sky"

9. "I Don't Fear You"

10. "Until Eternity Ends".