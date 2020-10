Ariana Grande z albumem "Positions". Fani będą zaskoczeni!

Najnowszy album Ariany Grande zatytułowany "Positions" jest już dostępny w sklepach oraz serwisach cyfrowych.

Ariana Grande opublikowała nowy album /Dave Mayers /materiały prasowe

"Positions" to szósty album Ariany Grande, następca wydanego w 2019 "thank u, next".

Na album trafiło 14 utworów, w tym duety z Doja Cat, The Weekend i Ty Dolla $ign oraz dwa single: kawałek tytułowy i "34+35".

W gronie producentów albumu znaleźli się m.in. Tommy Brown, Peter Lee Johnson, Mr. Franks, Travis Sayles, Murda Beatz, The Rascals i wielu innych.

Ariana jest współautorką wszystkich utworów na płycie.



Kilka dni przed premierą gwiazda napisała na swoim Twitterze: "Trudno wybrać mi najlepsze utwory z płyty. Uwielbiam wszystkie. Ten projekt jest moim ulubionym z wielu względów. (...) Wasze wyrazy wsparcia są dla mnie bardzo ważne!".