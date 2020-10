Ariana Grande nowym prezydentem USA. Zobacz teledysk "Positions"

Ariana Grande zaprezentowała wyczekiwany singel "positions". W klipie do kawałka wciela się w rolę prezydenta USA.

Ariana Grande zaprezentowała nowy teledysk /Dave Mayers /materiały prasowe

Ariana Grande rozpoczyna swoją najnowszą piosenkę słowami: "Spadłeś mi z nieba / Mam nadzieję, że nie powtórzę historii", a następnie podkreśla, że dla swojego nowego ukochanego bardzo chętnie będzie wskakiwać w nowe role.

Reklama

Doskonale widać to w teledysku w reżyserii Dave'a Meyersa, w którym Ariana wciela się w rolę prezydenta USA.



W ciągu pierwszych 10 godzin od premiery klip obejrzano prawie 10 milionów razy.



Album "Positions" będzie trzecim albumem wokalistki wydanym w ciągu ostatnich trzech lat. W 2018 r. ukazał się bowiem album "Sweeetener" a rok później "Thank You, Next" - który w Stanach Zjednoczonych dwukrotnie uzyskał miano platynowej płyty.