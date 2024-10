W rozmowie z czasopismem przyjaciółki z planu zdjęciowego wspominały swoje przesłuchania do ról, przypominały sobie o pierwszych wrażeniach z kręcenia filmu, opowiedziały o charakterach, które zagrały oraz zahaczyły o stres, który wiąże się z pozowaniem na ściankach. Ariana Grande postanowiła postawić się krytykom jej osobowości i głosu, zabrać głos w sprawie niesławnej afery z jej nowym partnerem Ethanem Slaterem oraz ostro odnieść się do komentujących jej każdy ruch tabloidów.

W marcu 2024 roku Ariana Grande i Dalton Gomez byli już po rozwodzie. Gdy świat obiegła informacja o zakończeniu małżeństwa, to właśnie Ariana Grande musiała mierzyć się z nieprzychylną opinią mediów. Tabloidy zarzuciły jej wdanie się w romans z kolegą z planu zdjęciowego, Ethanem Slaterem, który w " Wicked " gra jedną z mniejszych ról. Mówiono, że Slater w tym samym momencie zostawił żonę z małym dzieckiem, co tylko podburzyło media i przyniosło wokalistce masę negatywnych, grożących jej komentarzy.

Choć Ariana nie chciała zabierać głosu tuż po aferze, informacje sądowe potwierdziły później "niewinność" gwiazdy. Jak się okazało, rozstała się ze swoim mężem długo przed poznaniem jej aktualnego partnera. "Najbardziej rozczarowujące było to, że tak wiele osób uwierzyło w najgorszą wersję. To była zdecydowanie trudna przejażdżka" - przyznała Grande, jednocześnie stając w obronie Ethana Slatera: "Nikt na tej ziemi nie stara się bardziej ani nie poświęca się bardziej, by być przy ludziach, których kocha i o których się troszczy. Nie ma nikogo na tej ziemi z lepszym sercem i jest to coś, czego żaden bzdurny tabloid nie może przepisać w prawdziwym życiu".