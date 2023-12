Opublikowany 4 grudnia "Seeing Red" to pierwszy zupełnie nowy utwór popularnego kwartetu z Brighton od czasu wydania albumu "The Classic Symptoms Of A Broken Spirit", który miał swą premierę pod koniec 2022 roku.

Z innych wieści z obozu podopiecznych Epitaph Records dowiadujemy się, że w maju 2024 roku Architects wybiorą się w trasę po Ameryce Północnej. W przyszłym roku Anglicy wyruszą również w trasę po Europie u boku Metalliki. W tej roli grupa pojawi się razem z Mammoth WVH na pierwszym z dwóch koncertów legendy thrash metalu na PGE Narodowym w Warszawie (5 lipca 2024 r.). Dwa dni później supportami Metalliki będą Five Finger Death Punch i Ice Nine Kills.



Do singla "Seeing Red" powstał wideoklip, który możecie zobaczyć poniżej: