Ania Rusowicz jest córką legendarnej wokalistki Ady Rusowicz ( sprawdź! ) i gitarzysty Wojciecha Kordy z grupy Niebiesko-Czarni . Wokalistka zasłynęła w 2011 roku przebojem "Ślepa miłość" ( posłuchaj! ), a od tego czasu wydała cztery solowe albumy - "Mój Big-Bit" (2011), "Genesis" (2013), "Retronarodzenie" (2016) i "Przebudzenie" (2019).

W 2017 została wokalistką grupy niXes ( posłuchaj! ), w składzie której pojawił się również grający na perkusji mąż Rusowicz - Hubert Gasiul. Pod tym szyldem wypuścili imienny album.

W ostatnim czasie występowała w 16. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" , gdzie dotarła do ścisłego finału. Swój udział w show Polsatu zakończyła na ostatnim miejscu podium.

Anna Rusowicz potwierdza rozwód z Hubertem Gasiulem

Na początku tego roku w plotkarskich mediach pojawiły się informacje o tym, że wokalistka po kilkunastu latach rozwiodła się z Hubertem Gasiulem. Sama nie komentowała tych doniesień, jednak z jej profili w mediach społecznościowych zniknęły wspólne zdjęcia.

W najnowszym wywiadzie Anna Rusowicz (pełną wersją imienia zaczęła się podpisywać od wypuszczonej z okazji 40. urodzin piosenki "Tobie" ) dla "Twojego Stylu" potwierdziła, że jest po rozwodzie.

"Przeszłam swoje i muszę sobie z tym radzić. Czuję się dojrzałą kobietą. Nie ma już miejsca na iluzję, grę pozorów. Dogoniła mnie realność, a czterdziestka jak klamra spięła moje sukcesy i porażki. To, co osiągnęłam i co mi nie wyszło. Czas był burzliwy: rozwiodłam się, szukam swojego miejsca na ziemi, zaczynam składać życie jeszcze raz" - opowiada wokalistka.



Rusowicz utworem "Tobie" zapowiedziała nadchodzącą piątą płytę.



U boku Anny Rusowicz pojawili się Krzysztof Zagajewski (gitara), Marcin Jadach (bas), Tomasz Waldowski (perkusja), Rafał Gańko (trąbka), Sebastian Stanny (saksofon) i Marcin Cichocki (organy Hammonda).