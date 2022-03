Anna Dymna wydała oświadczenie, w którym informuje, że odwołanie koncertu jest spowodowane rosnącymi cenami, niepewną sytuacją za polską granicą, a także wprowadzeniem Polskiego Ładu, przez który wpłaty 1% podatku mają być niższe niż przedtem.

Koncerty i nagrania, które towarzyszą Festiwalowi zostają przełożone na 2023 rok. Zawieszenie tegorocznej edycji miało odbyć się po wielu dyskusjach, a słynna polska aktorka zapewniła, że z tego powodu "pęka jej serce".

"Moja fundacja od lat ponosi wszelkie koszty organizacyjne. Pierwotne zapewnienia, że festiwal nigdy nie będzie obciążeniem dla fundacji dawno poszły w zapomnienie. Wspiera nas wprawdzie przez wszystkie lata Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz - z przerwami - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale wsparcie to pokrywało ostatnio nie więcej niż 30 % festiwalowych kosztów. Resztę fundacja 'Mimo Wszystko' musiała zdobywać sama. Są to niemałe sumy. Tymczasem ceny wszelkich usług idą nieubłagalnie w górę. Telewizja rejestruje gotowe koncerty i emituje je, co daje, oczywiście, siłę, zasięg i podnosi rangę wydarzenia, ale też zwiększa wszelkie wymagania techniczne, a więc i koszty" - tłumaczy w oświadczeniu, które pojawiło się na stronie fundacji.

Aktorka zapewnia jednak, że odwołanie tegorocznej edycji oznacza anulowanie całego festiwalu. "Nie znaczy to - i niech nikomu nawet nie przyjdzie do głowy - że festiwal przestaje istnieć. Odwołujemy koncerty na Rynku i konkurs, lecz już myślimy o zorganizowaniu w czerwcu magicznego spotkania naszej Zaczarowanej Rodziny w przestrzeni internetowej" - czytamy.

Ma już też pomysł na to, jak będzie wyglądała inna forma festiwalu w tym roku. Nie zabraknie tej wspólnotowej atmosfery, jaką zawsze mogą odczuć podopieczni za pośrednictwem konkursu.

"Zaprosimy na nie dotychczasowych laureatów, gwiazdy, jurorów i internautów. Powspominamy i pomarzymy, ogłosimy wewnętrzny konkurs na najwspanialszą rodzinną piosenkę, wymyślimy różne nagrody, atrakcje... I będziemy razem! Mimo wszystko! Bo jesteśmy sobie naprawdę bardzo potrzebni. Musicie wiedzieć, że jesteśmy prawdziwą Zaczarowaną Rodziną. Słowa są czasem bezradne i małe, by wyrazić nimi co się czuje. Gdyby się dało, to bym to wszystko wyśpiewała" - napisała w oświadczeniu aktorka.

Zapowiedziała też, że już wkrótce dowiemy się, jak dokładnie przebiegnie czerwcowe spotkanie. "Musimy razem przetrwać ten trudny czas i, jeśli to możliwe, dać sobie oraz innym siły, radość. W następnej wiadomości opiszemy zasady naszego rodzinnego, czerwcowego spotkania. Kocham Was. Tęsknię" - kończy swój list Dymna.

Festiwal Zaczarowanej Piosenki odbywa się od 2005 roku. Tradycją koncertów finałowych są występy niepełnosprawnych uczestników z gwiazdami polskiej sceny. W ciągu ostatnich edycji w gronie znaleźli się m.in. Ewa Bem, Edyta Górniak, Anna Maria Jopek, Krystyna Prońko, Hanna Banaszak, Edyta Bartosiewicz, Katarzyna Nosowska, Ewelina Flinta, Grzegorz Turnau, Grzegorz Markowski, Paweł Kukiz, Andrzej Sikorowski, Zbigniew Wodecki i Budka Suflera, Ania Rusowicz.