Ostatnim albumem z premierowym materiałem jest "Miód i dym" z 2017 r. nagrany przez Anitę Lipnicką z The Hats. Później pojawiło się wydawnictwo "OdNowa" (2019) będący podsumowaniem 25-letniej solowej kariery wokalistki. Jej przeboje odświeżyli m.in. Kuba Karaś, Urbanski, Michał Fox Król, Marcin Macuk, Daniel Bloom czy Arkadiusz Kopera.

W grudniu 2021 r. ukazała się koncertowa płyta "Intymnie".

Teraz wokalistka zapowiedziała nowy album "Śnienie", który pojawi się jesienią. Pokazała też okładkę.



Reklama

"Album powstawał na przestrzeni kilku ostatnich lat - pierwsze piosenki pisałam jeszcze w okresie pandemii, inne narodziły się później, niektóre z nich całkiem niedawno. Płyta będzie więc niezwykle różnorodna. Nie zabraknie na niej cukru ani soli. Będzie do czego potańczyć i przy czym popłakać. Znajdziecie na niej bowiem cały wachlarz emocji! Tym razem była to robota patchworkowa, stanowiąca wypadkową sił i energii wszystkich zaangażowanych w jej powstanie cudownych ludzi!" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

Współautorami nagrań są Olek Świerkot (m.in. Kortez, Kaśka Sochacka, Daria ze Śląska) i Archie Shevsky (pianista współpracujący z m.in. Natalią Kukulską i Natalią Szroeder). Przy produkcji wokalistce pomagał Piotr Świętoniowski.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anita Lipnicka Wszystko się może zdarzyć

"Więcej szczegółów dotyczących albumu, oraz tajemnicę, co kryje się pod jego tytułem, zdradzę Wam bliżej premiery. Tymczasem dokładnie za tydzień usłyszycie pierwszy singiel zapowiadający to wydawnictwo. Miejcie oczy i uszy otwarte!" - zapowiada Anita Lipnicka.