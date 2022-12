Angelo Badalamenti nie żyje. Twórca muzyki do "Twin Peaks" miał 85 lat

O śmierci legendarnego kompozytora poinformował fanpage Welcome to Twin Peaks, który na Facebooku zrzesza fanów kultowej serii. Informację przekazał im jeden z członków rodziny.

"Mój wielki wujek Angelo Badalamenti przekroczył dziś barierę światów. Pomiędzy jego pracą nad 'Blue Velvet', 'Twin Peaks', 'Cabin Fever', 'Nightmare On Elm Street 3' i mnóstwem innych, plus jego relacjami i współpracą z Davidem Bowie, Michaelem Jacksonem, Paulem McCartneyem, Niną Simone, Julee Cruise, Isabellą Rosselini, Dolores O'Riordan, Anthraxem, Dokkenem, Eli Rothem i szczególnie Davidem Lynchem, zawsze był dla mnie najbardziej interesującym człowiekiem na świecie. Prawdziwa muzyczna i artystyczna inspiracja dla mnie i niezliczonych innych. Pozostał wierny swoim korzeniom i rodzinie, nigdy nie opuszczając North Jersey dla Los Angeles. Nie wspominając już o niezobowiązujących, ale dających do myślenia historiach, których nigdy nie brakowało. Będzie go naprawdę brakowało wielu osobom" - napisał cytowany kuzyn kompozytora.

"Kto przeżył dobre życie, ma dobrą śmierć" - dopisał w pożegnalnym poście. Nieznane są przyczyny śmierci 85-letniego muzyka.



Angelo Badalamenti był najbardziej znany z współpracy z Davidem Lynchem, choć wcześniej tworzył muzykę także do innych odnoszących sukcesy produkcji, m.in. "Wojna Gordona" czy "Prawo i porządek". W 1986 roku był trenerem śpiewu Isabelli Rosellini, a w filmie chciano wykorzystać piosenkę grupy This Mortal Coil. Z powodu problemów prawnych zdecydowano jednak o zrealizowaniu autorskiego utworu w podobnym klimacie - tak narodziło się "Mysteries of Love" z muzyką Badalamentiego i tekstem Lyncha. Utwór ostatecznie zaśpiewała Julee Cruise.

Był to początek niezwykle owocnej współpracy duetu, trwającej przez trzy dekady. Lynch/Badalementi byli odpowiedzialni za piosenki pisane na kultowy album "Floating Into The Night" Cruise oraz ścieżkę dźwiękową do serialu "Miasteczko Twin Peaks".

Najsłynniejsze utwory użyte w serialu to "The Nightingale", "Into the Night", "The World Spins", "Rockin 'Back Inside My Heart" i przebój "Falling" ( posłuchaj! ), który został nagrodzony nagrodą Grammy.



Jakiś czas temu popularność w sieci zyskał film, na którym Badalamenti opowiadał historię tworzenia słynnego motywu przewodniego "Laura Palmer Theme".

Badalamenti stworzył także ścieżkę dźwiękową do nowej części, czyli serialu z 2017 roku - "Twin Peaks: The Return". Był to jeden z ostatnich projektów, w które był zaangażowany. Pochodzi z niej utwór "Heartbreaking", który od razu po premierze produkcji zyskał miano kultowego niemal tak samo, jak dzieła z początku lat 90.

