Listopadowa gala wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame była dla Andy'ego Taylora i kolegów z zespołu spełnieniem marzeń. Niestety sukces Duran Duran ( posłuchaj! ) przyćmiła wiadomość o chorobie muzyka. W trakcie ceremonii artyści odczytali wysłany do nich list, w którym 61-letni gitarzysta grupy wytłumaczył powody jego nieobecności na tak ważnej ceremonii.

"Ponieważ musiałem opuścić tak ważne wydarzenie, napisałem do kolegów z zespołu list, aby wyjaśnić zaistniałą sytuację. Oni natomiast w swojej uprzejmości przeczytali go na ceremonii. W ten sposób informacja stała się publiczna. To nie było coś, co zaplanowałem" - wyjaśnił w wywiadzie dla Channel 5 News Taylor.

Dodał, że gdy wieść o jego walce z rakiem obiegła świat otrzymał wiele słów wsparcia i deklaracji pomocy. Te reakcje wyraźnie uświadomiły mu, że mówienie o chorobie może nieść ze sobą bardzo ważne przesłanie: "badajcie się".

Andy Taylor walczy z rakiem prostaty. Apeluje do kobiet

"Zrozumiałem, jak ważne jest mówienie o tym. Szczególnie, że Duran Duran ma wśród swoich fanów ogromną rzeszę kobiet. Zatem przekażcie proszę tę wiadomość swoim partnerom, chłopakom, wyślijcie ich na badania" - zaapelował muzyk.

Jego przykład, jak wiele innych diagnoz postawionych zbyt późno, może być przestrogą dla tych, którzy albo ignorują niepokojące objawy, albo rezygnują z regularnych profilaktycznych badań. Dla muzyka wyraźnym objawem był ból, który odczuwał w trakcie biegania, jednak z powodu swojego wieku zignorował ten symptom.

"W trakcie biegania poczułem coś, co można określić, jako ból artretyczny. Ale w tamtym czasie miałem 56 lat. Dlatego nie potraktowałem tego w inny sposób. Później okazało się, że w takich sytuacjach warto wykonać badanie PSA, bowiem może to wskazywać na problemy z prostatą. Dostrzegałem pewne symptomy, jednak wtedy jeszcze nie wiedziałem, o czym mogą świadczyć. Dopiero, gdy wyczułem coś na kształt guzów na szyi, zrobiłem biopsję. Diagnoza wskazała na raka prostaty w czwartym stadium, z przerzutami, co wtedy oznaczało wyrok śmierci. Nikt nie jest przygotowany na taki dzień" - przyznał 61-letni dziś gitarzysta.

Zapytany o to, jak dziś - szczególnie psychicznie - radzi sobie z chorobą, podkreślił, że dzięki dostępnym metodom leczenia widmo wyroku udaje się oddalić. Poza tym podkreślił, że w walce z nowotworem wspiera go muzyka.

"Wtedy było bardzo prawdopodobne, że w ogóle przez to nie przejdę. Teraz jest kilka nowych metod leczenia, które mogą mi pomóc. Wiem, że chcę żyć jak najpełniej. Od tamtej pory nagrałem trzy albumy, zagrałem kilka koncertów z przyjaciółmi. Często powtarzam ludziom, że w mojej sytuacji każda minuta jest jak godzina, każdy dzień jest jak tydzień. Naprawdę chcesz wycisnąć z życia jak najwięcej. A ponieważ zajmuję się muzyką, myślę, że optymizm związany z jej tworzeniem pozwala mi przezwyciężyć pesymizm związany z nieuleczalną chorobą" - zapewnił.

Na wiosnę ma się pojawić nowy solowy album "Man's A Wolf To Man", który zapowiada tytułowy utwór.

Andy Taylor w Duran Duran występował 1980-86 i 2001-2006. Zespół powstał w 1978 roku w Birmingham. Grupę założyli Nick Rhodes i John Taylor, nieco później dołączyli Roger Taylor, Andy Taylor (nie są ze sobą spokrewnieni) i Simon Le Bon. Twórczością zespołu inspirowali się tacy artyści jak Beck, Jonathan Davis z Korn, Gwen Stefani, Pink i Dido.

W swoim dorobku brytyjska formacja ma ponad 100 mln sprzedanych płyt, po dwie statuetki Grammy i Brit Awards. Do największych przebojów należą "Hungry Like a Wolf", "Rio", "Save a Prayer", "The Wild Boys", "A View to a Kill" (z filmu "Zabójczy widok" o przygodach Jamesa Bonda), "Ordinary World" i "Come Undone". Ostatnia płyta grupy to "Future Past" z października 2021 r., a ostatnim albumem z Andym Taylorem w składzie jest "Astronaut" z 2004 r.

Andy Taylor ma też w dorobku dwie solowe płyty: "Thunder" (1987) i "Dangerous" (1990), nagrywał również z grupą Power Station i Rodem Stewartem ("Out of Order" z 1988 r. i "A Spanner in the Works" z 1995 r.).



