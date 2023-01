Choć Andrzej Rosiewicz najbardziej kojarzony jest z przebojami estrady (jak m.in. "Najwięcej witaminy", "Czy czuje pani cha-chę", "Chłopcy radarowcy" i "Czterdzieści lat minęło..." z popularnego serialu "Czterdziestolatek"), jego muzyczna kariera sięga lat 60.

Początkowo jako student (ukończył SGGW w Warszawie na Wydziale Melioracji Wodnych) występował w klubach jazzowych i restauracjach. Związany był z jazzową grupą Old Timers (1967-68), na koncie ma występy na słynnym festiwalu Jazz Jamboree, współpracował także z zespołem Asocjacja Hagaw.



"Jestem magister inżynier melioracji wodnych. Chciałem iść na pola, nawadniać, odwadniać, użyźniać, żeby plony w ojczyźnie były wysokie, a tu palec się pokazał z nieba wskazujący na mnie i usłyszałem: 'Rosiewicz będziesz błaznem'" - wspomina Andrzej Rosiewicz w rozmowie z "Super Expressem".

Andrzej Rosiewicz narzeka na niską emeryturę, ale ma... 500+. "Mogę korzystać z dobrej zmiany"

Chociaż Andrzej Rosiewicz nie przerywa swojej kariery i wciąż stara się jak najczęściej występować, nie jest zachwycony wysokością swojej emerytury.

"Niby emerytura jest, ale tylko formalnie, bo samo pojęcie jest mi z gruntu obce. Nie zwalniam tempa i nie tracę pogody ducha. Mówię o sobie: były harcerz i sportowiec, a obecnie artysta estradowy odrzutowiec. I tego się trzymam. Mimo wieku formę fizyczną cały czas mam" - mówił w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

W 2021 roku piosenkarz zdradził, że otrzymuje 590 zł miesięcznie. Dziś otrzymuje więcej, gdyż było to przed waloryzacją, ale trzeba przyznać, że zabójcze sumy to nie są. 78-latek otrzymuje jednak... 500 Plus.

Artysta dość późno się ożenił i założył rodzinę i nie wszystkie jego dzieci są pełnoletnie.

"Dzięki późnemu ożenkowi mam teraz młode dzieci: Jędrzej skończył 18 lat, a bliźniaki Irena i Adam są o półtora roku młodsze, więc jeszcze mogę przez jakiś czas korzystać z dobrej zmiany i programu 500 Plus" - tłumaczy Rosiewicz.

