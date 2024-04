Zespół Take That powstał w 1990 r. w Manchesterze. Został założony w odpowiedzi na szalenie rosnącą popularność amerykańskiego boysbandu New Kids on the Block ( sprawdź ). Wielka Brytania momentalnie dostrzegła potencjał grupy. Chwilę później muzycy osiągnęli sukces także w całej reszcie Europy i w dalszych zakątkach świata.

Zespół określany był mianem najpopularniejszej popowej grupy w Wielkiej Brytanii. Wtedy w składzie występował jeszcze uwielbiany przez fanów Robbie Wiliams. W 1996 r. formacja się rozpadła. Minęła dekada, a muzycy ponownie reaktywowali zespół, jednak bez Robbiego. Nie przeszkodziło to Gary’emu, Howardowi, Markowi i Jasonowi w nagrywaniu kolejnych albumów i organizowaniu międzynarodowych tras koncertowych.

Dwunasta trasa Take That zawita do Polski

Obecnie w składzie grupy pozostało trzech wokalistów: Gary Barlow, Howard Donald i Mark Owen. Take That mają na swoim koncie ponad 50 mln sprzedanych płyt oraz hity, takie jak "Shine", "Back for Good", czy "Patience". Są w trakcie promowania swojego dziewiątego studyjnego albumu "This Life" z 2023 r. Ich dwunasta trasa koncertowa zawita także do Polski.

Kto wystąpi w Łodzi jako gość specjalny koncertu?

Podczas koncertów z trasy "This Life on Tour", odbywających się w Wielkiej Brytanii, gościem specjalnym, który rozgrzewa tłum przed występem głównym, jest znany angielski piosenkarz i kompozytor Olly Murs. Z kolei w Australii i Nowej Zelandii przed Take That swój koncert ma dać Sophie Ellis-Bextor. W Polsce o występ został poproszony ceniony polski wokalista - Andrzej Piaseczny.

Andrzej Piaseczny jest obecny na polskiej scenie muzycznej już od ponad 30 lat. Jego początki sięgają jeszcze zespołu Mafia, którego przebój "Imię deszczu" ( zobacz ) od lat króluje na imprezach karaoke. Gwiazdor z czasem rozpoczął karierę solową - najpierw pod pseudonimem Piasek, a następnie pod swoim imieniem i nazwiskiem. Znany jest przede wszystkim z miłosnych ballad, takich jak "Prawie do nieba", "Śniadanie do łóżka", czy "Chodź, przytul, przebacz".

Andrzej Piaseczny podzielił się ważnym ogłoszeniem z fanami

Wokalista podzielił się ze swoimi fanami ekscytującym ogłoszeniem. Poinformował, że na jesień wystąpi na jednej scenie z międzynarodowym zespołem Take That. To wyjątkowe wydarzenie będzie można zobaczyć już 13 października 2024 r. na Atlas Arenie w Łodzi.

Andrzej Piaseczny opublikował filmik na swoim Instagramie, w którym zaprasza obserwatorów na ważne dla niego wydarzenie. Jednocześnie nagrał specjalny fragment przemówienia po angielsku, w którym zwrócił się bezpośrednio do muzyków z Take That. Podziękował im za zaproszenie na wspólny koncert.

"Niezwykle się cieszę z tego zaproszenia, aby zaśpiewać z wami na tej samej scenie. Dziękuję za to" - wyznał muzyk, kierując swoje słowa do zagranicznego zespołu. "Panie i panowie, Take That zaprosiło mnie na swój koncert, a ja zapraszam państwa wspólnie. 13 października w Łodzi - bądźcie" - dodał Piaseczny w filmiku.