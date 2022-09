Znany z niezwykle chłopięcej urody Mark Owen, zasłynął jako dwudziestoparolatek wraz z Take That. Choć tam głównymi wokalistami byli Robbie Williams i Gary Barlow, to Owen zaśpiewał w jednym wielkim przeboju - "Babe".

Nie dziwi fakt, że podczas emisji programu na Twitterze rozgorzała dyskusja o nowym wyglądzie piosenkarza. W programie spotkali się Ronan Keating, Alex Jones, Owen oraz Shania Twain, ale wszyscy dyskutowali tylko o... wąsie 50-latka.

Przy okazji wokalista zdradził, że w tym roku nagrywał swoje sceny w filmie o Take That w Atenach. Pojawi się tam w małej roli. "To było wspaniałe!" - dodał.

"Czy on nie był kiedyś Markiem Owenem?" - pytał jeden z użytkowników. "Może to niepopularne, ale wolę Marka Owena bez wąsów" - wyraziła opinię jedna widzka. Ktoś inny przeraził się tym, jak szybko ucieka czas.

"Przełączyłem na ten program i pomyślałem 'hmmm, kim jest ten facet?'. Potem zdałem sobie sprawę, kto to był. Boże, jestem stary!" - zmartwił się.

Rzeczywiście aż tak się zmienił?

Mark współtworzył Take That z Robbiem Williamsem, Garym Barlowem, Jasonem Orange i Howardem Donaldem. Jednym z największych przebojów popularnego w latach 90. zespołu było "Back For Good".