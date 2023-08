Andrzej Piaseczny mieszka w niewielkiej wsi u podnóża Gór Świętokrzyskich. W rozmowie z "Wprost" zdradził, że mimo powszechnej opinii na temat okolicy, dotychczas spotkał się z wyłącznie pozytywnymi reakcjami na jego związek. Zarówno piosenkarz , jak i jego partner czują się tam swobodnie.

"Mieszkam w małej społeczności, tam nie da się postawić muru, za którym nic nie widać. Chodzimy na zakupy, jesteśmy widoczni, mojego partnera się rozpoznaje i to nie wywołuje emocji" - przyznał.

Wokalista ma także ambitne plany co do przyszłości swojego związku. Para planuje ślub i chcą poczekać, aż homoseksualne małżeństwa będą w Polsce legalne.

"Nie chciałbym się uciekać do kruczków, sposobów. Jeśli za mojego życia będzie to możliwe w Polsce, mogę obiecać, że będę pierwszy" - powiedział Andrzej Piaseczny w rozmowie z "Wprost".



Choć Andrzej Piaseczny dokonał coming outu, nadal bardzo dba o swoją prywatność. Do mediów trafiają szczątkowe informacje nt. jego codzienności, ale nadal pozostaje aktywny w świecie show-biznesu.

Coming out Andrzeja Piasecznego

Przypomnijmy, że w maju 2021 roku Andrzej Piaseczny dokonał coming outu. Wokalista najpierw zrobił to w utworze "Miłość" z płyty "50/50", który napisał z Majką Jeżowska. W nim padają słowa: "Nie możesz zasnąć i przestać śnić / a życie chciałbyś dzielić tylko z nim" (sprawdź pełny tekst!).



Następnie na antenie Radia Zet piosenkarz potwierdził, że utwór opowiada o jego życiu.

"Piosenka 'Miłość' jest odważnym utworem. Chociaż co to za odwaga. Na świecie to są normalne rzeczy, w Polsce jeszcze nie do końca. W tej piosence mówię o tym, że każdy rodzaj miłości jest bardzo ważny i dobry. Nie wolno nikogo wykluczać. Najważniejsza jest miłość, a nie to, kto kogo i dlaczego kocha. Niech wszyscy się kochają, jeśli tylko chcą" - mówił.

"Piszę o jakichś swoich sprawach. To jest bardzo proste. Bardzo długi czas myślałem o tym, że wystarczy być dobrym człowiekiem po to, żeby wzbudzić w innych ludziach sympatię. Żeby dawać przykład tolerancji i akceptacji do człowieka. Nie do geja, tylko do człowieka. Nasza rzeczywistość społeczno-polityczna zmusza do tego, aby się określać, jeśli masz inne preferencje. Tak, to jest piosenka o mnie. Mówię o tym z uśmiechem" - dodał.