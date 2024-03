Andrzej Krzywy (De Mono) kończy 60 lat. Wiecie, kim jest z wykształcenia?

Z wykształcenia Andrzej Krzywy jest elektrykiem (ukończył Techniku Energetyczne w Warszawie), swoje życie związał jednak z muzyką. Zanim stał się popularny, uciekał przed obowiązkową służbą wojskową. Był na tyle zdesperowany, że uciekł się do jednej z najpopularniejszych wtedy metod - kilkakrotnie trafiał do szpitala psychiatrycznego.

Jeszcze jako nastolatek grał na ulicach i występował na weselach. Na początku występował w reggae'owym zespole Daab (1984-1987) najpierw jako gitarzysta, później jako wokalista. Razem z tą grupą nagrał płyty "Daab" (1986) i "Ludzkie uczucia" (1987) - z pierwszej pochodzą tak znane przeboje jak "Ogrodu serce" (lepiej znane jako "W moim ogrodzie"), "Fryzjer na plaży" czy "Kalejdoskop moich dróg".

Reklama

Andrzej Krzywy w De Mono. "Kochać inaczej"

W 1987 r. związał się z De Mono, w którym śpiewa przez cały czas. Formacja dowodzona początkowo przez gitarzystę, kompozytora i autora tekstów Marka Kościkiewicza największą popularnością cieszyła się pod koniec lat 80. oraz w pierwszej połowie 90. XX wieku. Pierwszy studyjny album grupa wydała w przełomowym roku 1989. "Kochać inaczej" szybko zyskał dużą popularność i przyniósł De Mono rozgłos.

Spotify

Komercyjny sukcesem stały się płyty "Stop" z 1992 r. (podwójna platyna) i "Abrasax" z 1994 r. (platyna). To one przyniosły single "Statki na niebie", "Ostatni pocałunek", "Znów jesteś ze mną", "Zaklęci w tańcu", "Kamień i aksamit" czy "Dwa proste słowa".



W połowie lat 90. muzycy De Mono zajęli się swoimi projektami poza macierzystym zespołem - na własną rękę sił spróbował także Andrzej Krzywy wydając album "Premiera" (1996). Razem z członkami Daabu nagrał też imienny album pod szyldem Sędzia Dread (1998).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. De Mono Życie to sen

To wówczas rozeszły się drogi De Mono i Marka Kościkiewicza (finalnie doszło do tego w 2001 r.), który założył wytwórnię Zic-Zac Music Company, a kilka lat później objął funkcję szefa BMG Poland. Był też założycielem i jednym z pomysłodawców miesięcznika "Machina". Od 2008 r. przez wiele lat toczył się sądowy spór o prawa do nazwy De Mono, gdy Kościkiewicz wraz z innymi członkami najsłynniejszego składu (m.in. saksofonista Robert Chojnacki, perkusista Dariusz Krupicz) powołał własny zespół De Mono. U jego boku w roli wokalisty pojawili się kolejno Rafał Brzozowski, Michał Karpacki i Tomasz Korpanty.

Ostatecznie sprawa zakończyła się pod koniec 2021 r. - wyrokiem Sądu Apelacyjnego prawo do nazwy pozostało w grupie, której liderami są Andrzej Krzywy i basista Piotr Kubiaczyk.

W kwietniu 2021 r. ukazała się ostatnia jak do tej pory płyta De Mono - "Osiecky" do tekstów autorstwa Agnieszki Osieckiej.

Andrzej Krzywy prywatnie

Andrzej Krzywy sprawdzał się też wielokrotnie w telewizyjnych programach. Ma na koncie występy w "To było grane" (był jednym z kapitanów), "Szafa gra" (jako prowadzący), "Singa Dinga" (kapitan drużyny), "Od Opola do Opola" oraz "Wiesz czy nie wiesz?". Jako uczestnik brał udział w "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", jednak odpadł już w pierwszym odcinku. "Zdecydowałem się na udział w tym programie, bo chciałbym coś nowego w życiu poznać, poznać siebie samego" - komentował Krzywy swój udział w tanecznym show Polsatu.

Zdjęcie Andrzej Krzywy jest niższy o prawie 40 cm od Sławka Uniatowskiego / AKPA

Andrzej Krzywy ma córkę Aleksandrę (ur. 1996) z pierwszą żoną Beatą Szpigiel. Para rozwiodła się w 2006 roku. "Rozstaliśmy się jak dwójka dobrych przyjaciół" - komentował wokalista. Obecnie związany jest z Anną Domańską, z którą wychowuje dwójkę dzieci z jej poprzedniego małżeństwa. Dodajmy, że jego druga żona została współautorką tekstów De Mono na płycie "Reset".