Andrzej Grabowski i nowa płyta "Łagodnie". Zobacz teledysk "Metryka"

Juror programu "Dancing with the Stars" i ceniony aktor filmowy, teatralny i serialowy (Ferdek z "Świata według Kiepskich") Andrzej Grabowski zapowiedział swój kolejny muzyczny album. Co wiemy o płycie "Łagodnie"?

Andrzej Grabowski (tu na planie programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami") szykuje nową płytę AKPA

Poprzedni singel "Rozchodniaczek" w ciągu miesiąca zanotował ponad 440 tys. odsłon. Andrzejowi Grabowskiemu towarzyszył wtedy gościnnie raper Kękę.

Clip Andrzej Grabowski Rozchodniaczek - & KęKę feat. Cedury

Reklama

W nowym utworze "Metryka" śpiewający aktor zdradza, co naprawdę siedzi mu w duszy.

"Czas jest czymś, czego żaden człowiek, nawet ten popularny, nie jest w stanie oszukać. 'Metryka' jest wspomnieniem młodości i chęcią powrotu do dawnych czasów" - czytamy w opisie.

Clip Andrzej Grabowski Metryka - ft. Cedury

Nowa płyta "Łagodnie" powstała we współpracy z grupą Cedury, w której skład wchodzą m.in. Piotr Krakowski - odpowiadający za produkcję muzyczną wydawnictwa i Wojtek Klimczyk, twórca tekstów znajdujących się na płycie.

Poza wspomnianym Kękę Grabowskiego gościnnie wsparła aktorka Starego Teatru w Krakowie Aldona Grochal (m.in. serial "Artyści", "Mój Nikifor").

Śpiewający Andrzej Grabowski 1 / 7 Źródło: Universal Music Polska udostępnij

Dotychczasowy płytowy dorobek jurora programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" obejmuje "Mam prawo... czasami... banalnie" (2010), "Cudne jest nudne" (2013) i "Pechy i peszki" (2019).

Oto szczegóły albumu "Łagodnie":



1. "Plaża plaża plaża"

2. "Fryzjerka z rynku"

3. "Młodości wróć"

4. "130 lat" (z Aldoną Grochal)

5. "Rozhulaj mnie"

6. "Metryka"

7. "Polacy nic się nie stało"

8. "Chrabąszczami zapachniało" (z Aldoną Grochal)

9. "Schabowy"

10. "Nawarzyłem piwa"

11. "Wypijmy"

12. "Szaławiła"

13. "Salonik prasowy"

14. "Szkoda łez"

15. "Zróbmy grilla"

16. "Szlagiery"

17. "Moje prośby"

18. "Rozchodniaczek" (z KęKę).