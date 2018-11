​Andrea Bocelli i Dua Lipa w duecie: Zobacz teledysk "If Only"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk do utworu "If Only" włoskiego tenora Andrei Bocelli i brytyjskiej wokalistki Dua Lipy. Piosenka pochodzi z nowego albumu wokalisty zatytułowanego "Si".

Andrea Bocelli (z prawej jego syn Matteo Bocelli) nagrał duet z Duą Lipą /Gareth Cattermole /Getty Images

W piątek 26 października do sklepów trafił zapowiadany już przez nas nowy album Andrei Bocelliego "Si". Jednym z utworów promujących to wydawnictwo jest "Fall On Me" - duet Andrei z jego synem, 21-letnim Matteo Bocellim.



Clip Andrea Bocelli Fall On Me - & Matteo Bocelli

Teraz Włoch prezentuje teledysk do kolejnego duetu - tym razem z wokalistką Duą Lipą.

"Głos tej młodej angielskiej piosenkarki jest unikatowy, ekspresyjny i wspaniały, podobnie jak jej inteligencja interpretacyjna. Było to dla mnie jasne od momentu, gdy zaczęliśmy razem pracę" - mówi Andrea Bocelli o piosence "If Only".

Clip Andrea Bocelli If Only - ft. Dua Lipa

Na płycie "Si" pojawia się także starszy syn tenora - 23-letni Amos Bocelli, który nagrał partię fortepianu na akustyczną wersję utworu "Sono Qui (I Am Here)" oraz "Ali di Liberta".



Amos i Matteo są owocami pierwszego małżeństwa Andrei z Enricą Cenzatti. Po separacji z żoną, która nastąpiła w 2002 roku, Włoch zaczął spotykać się ze swoją menedżerką - Veronicą Berti, którą poślubił w marcu 2014 r. Z kolei w marcu 2012 r. para została rodzicami - na świat przyszła ich córka Virginia.

Po rozstaniu się z Enriką Bocelli przeniósł się do nowego nowego domu w Forte dei Marmi, a nieletni wówczas synowie zostali z pierwszą żoną wokalisty w ich poprzedniej rezydencji, która mieści się w tej samej gminie w Versilii.

Andrea Bocelli na "Si" zaśpiewał również z Edem Sheeranem i Aidą Garifulliną.

Przypomnijmy, że 60-letni tenor w 2019 r. dwukrotnie zaśpiewa w Polsce - 26 stycznia w Ergo Arenie w Gdańsku i 11 maja na INEA Stadion w Poznaniu.

Andrea Bocelli: Sesja na promie 1 7 fot. Neilson Barnard Autor zdjęcia: Źródło: Getty Images/Flash Press Media 7