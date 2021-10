"The Masked Singer" to jeden z popularniejszych programów w Australii. W finałowym odcinku w stroju wampira wystąpiła Anastacia, która na końcu została wielką triumfatorką programu! Amerykańska wokalistka swego czasu była bardzo popularna w Europie, w tym w Polsce. W pewnym momencie słuch po niej zaginął. Co robiła wokalistka i czym zajmuje się teraz?

Anastacia debiutowała w 2000 roku

Pierwsza płyta Anastacii "Not That Kind" w jej ojczyźnie, Stanach Zjednoczonych, była ogromną klapą! Album dotarł ledwo na 168. miejsce na listach przebojów i szybko z nich spadł. Sprzedało się zaledwie 15 tysięcy egzemplarzy.

Reklama

Clip Anastacia I'm Outta Love

Inaczej było w Europie i Nowej Zelandii, bo tam charakterystyczny głos wokalistki bardzo się spodobał. W Norwegii, Szwajcarii czy Niemczech album był na pierwszych miejscach zestawień.



Zdjęcie Anastacia szybko podbiła serca Polaków /John Shearer/WireImage /Getty Images

Polacy szczególnie upodobali sobie jej piosenkę "I'm Outta Love", która nad Wisłą była największym przebojem wokalistki. Później piosenkarka wydała jeszcze album "Freak of Nature", z którego pochodziła piosenka "Paid My Dues". Charakterystyczne okulary, które zakładała w teledyskach wynikały z jej wady wzroku. Mimo że pozbyła się jej, to czasem nadal zdarza się jej specjalnie je zakładać.



W 2007 roku wokalistka wyszła za mąż za swojego ochroniarza, Wayne'a Newtona. Trzy lata później małżeństwo rozpadło się.



Clip Anastacia Paid My Dues

Anastacia i jej choroby

Nie wiadomo, jak potoczyłaby się jej kariera, gdyby nie kilkukrotne przerwy w karierze, które poświęciła na ratowanie podupadającego zdrowia. Od 13. roku życia Anastacia cierpi na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Po wydaniu zaledwie dwóch płyt, w 2003 roku, gdy jej nazwisko stało się rozpoznawalne, u wokalistki wykryto raka piersi.

Pomogły jej wówczas zabieg chirurgiczny i radioterapia, a media na całym świecie żyły jej chorobą i wspierały piosenkarkę w walce o zdrowie.



Zdjęcie Anastacia w 2003 roku / Paul Gilham / Getty Images

Gdy wokalistka doszła do zdrowia i zaczęła znów nagrywać, wydała trzy premierowe albumy. W 2013 roku doszło do nawrotu raka piersi, a Anastacia musiała poddać się podwójnej mastektomii. Wkrótce skorzystała także z możliwości rekonstrukcji piersi i od kilkunastu lat jest propagatorką dbania o zdrowie i samobadań kobiet.



Jej dyskografię zamyka album "Evolution" (sprawdź!) z 2017 roku.

Anastacia. Jak wygląda teraz?

Gwiazda niedawno skończyła 53 lata. Dumna wokalistka podzieliła się swoim zdjęciem zaraz po zdjęciu maski, którą miała w finale programu "The Masked Singer". Zadowolona piosenkarka korzysta z życia i nie zamierza się zatrzymywać.

Instagram Post

W ostatnim czasie gwiazda często prezentuje się na galach muzycznych i filmowych, a oprócz występu w "The Masked Singer" można było ją zobaczyć m.in. na festiwalu w Wenecji, gdzie pojawił się film "American Night", którego była producentką.



Instagram Post