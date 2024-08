JoJo Siwa , a właściwie Joelle Joanie Siwa , to 21-letnia amerykańska piosenkarka, która posiada polskie korzenie ze strony ojca. Popularność zdobyła w 2015 roku, biorąc udział w programie "Dance Moms" .

Kilka miesięcy temu z impetem powróciła do świata showbiznesu, wydając singiel "Karma" , który stał się viralem na TikToku i osiągnął ponad 23 miliony odtworzeń na Spotify. Internauci szybko zainteresowali się Siwą. Nie szczędzili jej krytyki, publikując różnego rodzaju memy i prześmiewcze filmiki z jej udziałem.

Dla Siwy to był strzał w dziesiątkę, ponieważ polscy internauci szybko podchwycili rodzimy klimat piosenki i zaczęli nagrywać do niej filmy, m.in. tańcząc oberek. Zachwycona gwiazda zaczęła nawiązywać do naszego kraju na swoim TikToku. Jeden z użytkowników platformy zapytał, czy zamierza reprezentować Polskę na Eurowizji 2025.