Alicja Majewska zapowiada nowy album. Posłuchaj "Niedaleko stąd"

Płyta tytułem nawiązuje do "Piosenek Korcza i Młynarskiego" z 1987 roku i również jest płytą autorską. Tym razem za kompozycje odpowiada duet Włodzimierz Korcz (muzyka) i Artur Andrus (teksty). Pierwszy singeel - "Niedaleko stąd" - promujący wspomniane wydawnictwo to pogodne spojrzenie na życie tu i teraz, bo - jak śpiewa Majewska z właściwą sobie lekkością, urokiem i optymizmem - "za siódmą górą, za siódmą rzeką, wcale nie musi być lepszy ląd".

"Lubię śpiewać piosenki, które mówią o świecie to, co ja myślę prozą, a co zdolny autor potrafi opisać wierszem. Jeśli do tego kompozytor dopisze melodię, która właściwie sama się śpiewa, istnieje szansa, że nie tylko ja, ale i Państwo będą mieli powody do radości!" - zapowiada Alicja Majewska.

Reklama

Wideo Alicja Majewska - Niedaleko stąd (Official Audio)

Powodów do radości będzie więcej - już jesienią Alicja Majewska wyruszy w trasę koncertową, podczas której zaprezentuje wszystkie "Piosenki". Nie lada gratką i miłą niespodzianką są duety z twórcami - razem z Alicją na płycie zaśpiewali Włodzimierz Korcz ("O sercu szczerozłotym) i Artur Andrus ("Wiesz?").

Album ukaże się w listopadzie, a wydawnictwu płytowemu będzie towarzyszyła książka Artura Andrusa, w której Andrus podsumowuje kilka dekad działalności artystycznej Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza.