Alicja Majewska: Posłuchaj piosenki "Przed nocą i mgłą" z serialu "07 zgłoś się"

Poniżej możecie posłuchać utworu "Przed nocą i mgłą" Alicji Majewskiej, który po raz pierwszy ukazał się na płycie w wykonaniu ikony polskiej piosenki. Nagranie pochodzi z kultowego serialu "07 zgłoś się".

Alicja Majewska nagrała piosenkę z serialu "07 zgłoś się" AKPA

Dwa i pół roku po płycie "Wszystko może się stać" Alicja Majewska powróciła z kolekcją zupełnie nowych nagrań.

Wideo Alicja Majewska o swojej chęci do pracy: Ja mam frajdę, ale ja też muszę (Dzień Dobry TVN/x-news)

Reklama

Jak tłumaczy sama artystka, drugi "Żagiel" (posłuchaj przeboju!) już nie powstanie, ale podejście do repertuaru zawsze jest u niej podobne.

Tym razem do kompozycji jej partnera Włodzimierza Korcza teksty napisali m.in. Magda Czapińska, Andrzej Sikorowski, Tomasz Misiak i Artur Andrus.

70-letnia ikona polskiej piosenki wykorzystała też "wyjęty z szuflady" tekst Wojciecha Młynarskiego sprzed kilkunastu lat.



Clip Alicja Majewska Żyć się chce

Sprawdź tekst utworu "Żyć się chce" w serwisie Tekściory.pl!

W programie płyty "Żyć się chce" znalazły się też dwie szczególne piosenki. "Żal niebieski" to hołd dla zmarłego w maju 2017 r. przyjaciela artystki, Zbigniewa Wodeckiego, pióra Moniki Partyk.

Nagranie Majewska premierowo wykonała podczas specjalnej trasy koncertowej "Tribute to Zbigniew Wodecki".

Wodecki Twist Festiwal - Gwiazdy dla Zbyszka (8 czerwca 2018 r.) 1 17 Grzegorz Turnau, Kuba Badach, Daria Zawiałow, Alicja Majewska, Jacek Wójcicki Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 17

Jako bonus track trafił utwór "Przed nocą i mgłą", czyli doskonale znana kompozycja kojarzona z serialem "07 zgłoś się". Niegdyś zarejestrowana w radiu po raz pierwszy ukazuje się na płycie w wykonaniu Alicji Majewskiej - w wyjątkowej, przygotowanej przez Włodzimierza Korcza wersji, z towarzyszeniem partii saksofonu Henryka Miśkiewicza.

"Kiedy podpisałam kontrakt z Sony Music i zaczęliśmy zbierać repertuar na pierwszą płytę dla nowej wytwórni, to ja pierwotnie chciałam sięgnąć po starsze utwory, które nie były dostępne w studyjnych wersjach. Fani o nie dopytywali, a Włodek twierdzi, że ja teraz śpiewam lepiej, niż czterdzieści lat temu. Wśród tych utworów było też 'Przed nocą i mgłą'. Ja tę piosenkę przed laty nagrałam w radiu. Ale nie była ona wydana na płycie" - opowiada Alicja Majewska.

Wideo Alicja Majewska - Przed Noca I Mgla (Piosenka Z Serialu "07 Zglos Sie" (Audio))

"Jednak jak już powiedzieliśmy wcześniej, Włodzimierz Korcz jest osobą ambitną i dlatego postanowił udowodnić, że potrafi napisać dwanaście pięknych, premierowych piosenek. Co też uczynił. Przy drugiej płycie też myślałam, że tym razem sięgniemy po starsze utwory. Nic z tego - Włodek ponownie pokazał, że stać go na skomponowanie zupełnie premierowego kompletu piosenek. Ale tej jednej perełki było mi jednak żal. I postanowiliśmy, że skoro dziś stosuje się na płytach 'bonusy', to 'Przed nocą i mgłą' świetnie spełni tę rolę" - mówi wokalistka.

Wideo Najpiękniejsze polskie wokalizy - 07 zgłoś się - Grzegorz Markowski

"To przecież doskonale znany temat i rzecz diametralnie różna od nowych, premierowych piosenek. Temat znany jest jako wokaliza którą śpiewał Grzegorz Markowski i solo saksofonu grane przez Henryka Miśkiewicza. Ale jako że Włodek jest osobą ambitną, to postanowił stworzyć jeszcze inną wersję - duet na głos i saksofon. Włodek napisał mi bardzo trudne partie, a mój głos przeplata się z przepiękną partią saksofonu Henia Miśkiewicza. W dniu gdy mieliśmy nagrywać, obudziłam się i byłam pewna, że tego nie udźwignę. Ale gdy Henio tak pięknie łkał na saksofonie, to spróbowałam podejść do 'Przed nocą i mgłą'. I udało się. Ciekawa jestem, jak to zostanie odebrane" - podsumowuje Majewska.



Wideo Alicja Majewska skończyła 70 lat. "Tego czasu jest coraz mniej i trzeba go należycie zużytkować" (przeAmbitni.pl/x-news)

Alicja Majewska jest wykonawczynią m.in. piosenek "Być kobietą", "Jeszcze się tam żagiel bieli" i "Odkryjemy miłość nieznaną". W latach 1971-1974 była solistką zespołu Partita i występowała w warszawskim Teatrze na Targówku. W 1975 zdobyła nagrodę główną na Festiwalu w Opolu, śpiewając utwór Jerzego Derfla i Ireneusza Iredyńskiego "Bywają takie dni".

Clip Alicja Majewska Wszystko może się stać

Sprawdź tekst piosenki "Wszystko może się stać" w serwisie Teksciory.pl!

Współpracowała z takimi artystami jak: Włodzimierz Korcz, Wojciech Młynarski, Magda Czapińska, Łucja Prus. W 2005 r. uhonorowana została Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alicja Majewska po latach TV Interia