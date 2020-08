Album "Misanthropic Breed" od Lik. Kiedy premiera?

Szwedzcy apologeci rodzimego death metalu z Lik mają już za sobą nagrania trzeciego longplaya.

Zespół Lik przygotował album "Misanthropic Breed" /materiały prasowe

Płytę "Misanthropic Breed" wyprodukował (w tym miks i mastering) Lawrence Mackrory (Obey Mastering).

Autorem okładki nowego albumu sztokholmskiego kwartetu jest Mark Riddick.

Trzeci longplay Lik będzie mieć swą premierę 25 września z nalepką Metal Blade Records.

Dodajmy, że w szeregach Lik (szw. Trup) odnajdujemy Chrisa Barkensjö (perkusja / wokal; Witchery, eks-Kaamos, Repugnant, Carnal Forge), Tomasa Åkvika (wokal / gitara), Niklasa "Nille" Sandina (gitara / bas; Katatonia) oraz Joakima "Myre" Antmana (bas).



Z teledyskiem do premierowej kompozycji "Decay" Lik możecie się zapoznać poniżej:

Oto lista utworów albumu "Misanthropic Breed":

1. "The Weird"

2. "Decay"

3. "Funeral Anthem"

4. "Corrosive Survival"

5. "Female Fatal To The Flesh"

6. "Misanthropic Breed"

7. "Flesh Frenzy"

8. "Morbid Fascination"

9. "Wolves"

10. "Faces Of Death"

11. "Becoming".