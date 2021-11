Alan specjalnie potrącił człowieka. Skandaliczne zachowanie rapera

Na stronie Spotted: Płońsk pojawił się film, na którym kierowca samochodu celowo potrącił człowieka. Autor filmiku zasugerował, że auto prowadził młody raper Alan. Niedługo później on sam przyznał się do tego na swoim Instagramie.

"To o tym potrąceniu to prawda i zrobiłem to specjalnie, bo zasłużył. A najlepsze w tym jest to, że nie jestem jak większość raperów, którzy proszą o wybaczenie i ciężko przepraszają. Ja ponoszę odpowiedzialność za swoje czyny i nie oczekuję przebaczenia" - napisał na opublikowanym InstaStory.

Zdjęcie Screen z InstaStory Alana

Chwilę później dodał, że jego ofiara wcześniej awanturowała się oraz próbowała kopać w samochód, kiedy Alan chciał odjechać.





Zdjęcie Screen z InstaStory Alana





Alan znany jest z takich utworów jak "Pojechałem 200", "Bonfire", czy "Goofy".



