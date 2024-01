Agnieszka Chylińska przerwała milczenie. Co sądzi o nowych jurorach "Mam talent"?

"Gosiu, Janku, dziękujemy Wam za Wasze zaangażowanie, doświadczenie i wrażliwość, dzięki którym scena naszego programu była tak wyjątkowym miejscem. Jesteśmy wdzięczni za czas spędzony z Wami w 'Mam talent!', trzymamy kciuki za to, co przed Wami i życzymy Wam samych sukcesów nasze drogi jednak się nie rozchodzą" - tak zmiany komunikowano na oficjalnym profilu show.

Widzowie zastanawiali się, kto zastąpi miejsce jurorów w "Mam talent". Pojawiało się wiele spekulacji, lecz ostateczna decyzja, tj. ogłoszenie Julii Wieniawy i Marcina Prokopa, musiała zderzyć się z krytyką, szczególnie przez aktorkę. Internauci zarzucali jej głównie podejmowanie tak wielu zajęć, że nie może w pełni się zaangażować do żadnego z nich.

Agnieszka Chylińska o nowych jurorach "Mam Talent"

W programie "Co Za Tydzień" Agnieszka Chylińska chętnie odpowiedziała na wszelkie pytania odnośnie show. Przede wszystkim nie szczędziła komplementów Marcinowi Prokopowi. "Podstawą w tym mentalu jurora, mówię o sobie, jest to, żeby dobrze życzyć ludziom, którzy zaczynają, którzy się trochę boją. I myślę o sobie też, że ten mój debiut nie należał do najłatwiejszych i znam ten rodzaj stresu. (...). A Marcin to Marcin. Bardzo na to liczyłam i cieszę się na tę zmianę" - powiedziała.

A co myśli Agnieszka Chylińska na temat Julii Wieniawy? "Patrząc na Julkę, przyglądając się jej choćby dzisiaj na tej sesji, widzę w niej bardzo pracowitą dziewczynę, której bardzo zależy i która bardzo chciałaby poczuć tę adrenalinę programu" - zdradziła.

"Mam talent" - zmiana prowadzących

"Press" podał, że kolejną zmianą będzie miejsce w ramówce - 16. edycja programu pojawi się na wiosnę 2024 r. (dotychczas show emitowano jesienią w soboty o godz. 20). Wiemy również, że nowymi prowadzącymi show będą Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski.

W 2022 r. show średnio przyciągał 1,61 mln widzów, o 250 tys. mniej niż w poprzedniej edycji.