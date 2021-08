Aggression: Nowa EP-ka "Field Of Nightmares" gotowa

"Field Of Nightmares", nowa EP-ka zespołu, którego początki sięgają połowy lat 80., trafi na rynek 26 października na mocy odnowionej współpracy z hiszpańską Xtreem Music. Wytwórnia z Madrytu szykuje wersję CD oraz odsłonę cyfrową, planowana jest także edycja winylowa, która miałaby ujrzeć światło dzienne nieco później.



"Filtering Doom", "Poisonous Potion", "Satanic Angel Holy Devil", "Possessed By Dawn", "Dripping Flesh" i "Gambolling With The Undead" - to utwory, które usłyszymy na "Field Of Nightmares".



"Feels Like Punk, Sounds Like Thrash", ostatnie duża płyta Aggression, miała swą premierę w połowie 2018 roku.



Reklama

Kompozycji "Poisonous Potion" Aggression możecie osłuchać poniżej: