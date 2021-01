Adele za miesiąc wyda nową płytę? Bliski znajomy wokalistki ujawnia

Spekulacje na temat sekretnego powrotu Adele z nową płytą nie ustają. Tym razem głos zabrał bliski znajomy Adele – Alan Carr – który twierdzi, że brytyjska gwiazda zaskoczy słuchaczy już w lutym.

Adele szykuje wielki powrót? /Will Heath/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

Dyskografię Adele zamyka płytą "25" z listopada 2015 roku. Promowały ją przeboje : "Hello", "Send My Love (To Your New Lover)", "When We Were Young" i "Water Under The Bridge".



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adele Hello

Reklama

Od tamtego czasu wokalistka nie wydała żadnej nowej muzyki, a częściej mówiło się o zmianach w jej życiu prywatnym niż o karierze. Gwiazda w 2019 roku rozwiodła się z Simonem Koneckim, a następnie zdecydowała się na metamorfozę, zrzucają kilkadziesiąt kilogramów w krótkim czasie.

Media w ostatnich miesiącach częściej skupiały się więc na przemianie wokalistki niż na tym, czy wyda czwartą płytę. W sieci co jakiś czas pojawiały się spekulacje na temat możliwego powrotu Adele, jednak żadne informacje nie były prawdziwe.



Jesienią 2020 roku atmosferę wokół swojego powrotu podgrzała sama piosenkarka, która wystąpiła jako prowadzący "Saturday Night Live". Wokalistka - wbrew temu, co mówiono - nie zaprezentowała jednak nowego materiału (w jednym ze skeczów wykonała fragmenty swoich największych hitów).



Adele: Pierwszy koncert trasy promującej album "25" (Belfast, 29 lutego 2016r.) 1 / 6 Adele rozpoczęła światową trasę koncertową promująca jej nowy album zatytułowany "25". Pierwszy występ odbył się 29 lutego w Belfaście Źródło: Getty Images Autor: Gareth Cattermole udostępnij

Nadzieje fanom Adele przywrócił jej przyjaciel, komik i juror brytyjskiego show "RuPaul Drag Race" Alan Carr. Gwiazdor stwierdził w rozmowie z "Grazią", że wokalistka zamierza wznowić karierę już w lutym.

"Słyszałem kilka utworów. O mój Boże, są znakomite" - stwierdził i przy okazji dodał, że płyta nadal była poprawiana, więc sporo mogło zmienić się od momentu, gdy miał okazję posłuchać piosenek.

"Powiedziałem jej 'ten głos jest jak stary przyjaciel'. Na listach przebojów są głosy podobne do tego Adele, ale gdy słyszysz ją wtedy mówisz do siebie 'o nie, ona jest tylko jedna'" - tłumaczył i zapewniał, że drastyczne odchudzanie nie wpłynęło na warunki głosowe jego przyjaciółki.

Sama Adele w żaden sposób nie komentuje pogłosek na temat jej powrotu. Na jej mediach społecznościowych nie pojawił się żaden nowy post od października.