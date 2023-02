34-letnia Adele w marcu 2021 r. rozwiodła się z przedsiębiorcą Simonem Koneckim. Jeszcze tego samego roku związała się z 41-letnim amerykańskim agentem sportowym Richem Paulem. Od kilkunastu miesięcy media spekulują, że para zaręczyła się w tajemnicy... Oni sami nigdy tego nie skomentowali.

Teraz, gdy gwiazda pokazała się z okazałym pierścionkiem na palcu, serwis plotkarski Deux Moi ogłosił, że Adele i Rich Paul wręcz zaplanowali już ślub, który miałby odbyć się latem tego roku. Informacja pochodzi jakoby z "bardzo wiarygodnego źródła", konkretnie od osoby z najbliższego otoczenia Adele.

Adele znów stanie na ślubnym kobiercu

Wiadomość o zaręczynach i bliskim terminie ślubu podały również brytyjskie serwisy, w tym Mail Online. Tutaj przypomniano, że choć Adele ma tendencję do nieujawniania szczegółów życia prywatnego, to otwarcie deklaruje miłość do Richa Paula. W grudniu ubiegłego roku, podczas jednego z koncertów w Vegas, odśpiewała mu "Happy Birthday".

Powiedziała wówczas: "Kocham go nad życie, więc czy możemy życzyć mu wszystkiego najlepszego? Ma na imię Rich!". Wcześniej, w sierpniu, podczas wywiadu dla magazynu "Elle", zdradziła marzenie, którym jest... zostanie gospodynią domową - właśnie u boku Richa.

Warto wspomnieć, że o zaręczynach pary brytyjskie media rozpisują się już od co najmniej roku - po raz pierwszy było to po ubiegłorocznych BRIT Awards, gdy Adele pojawiła się na ściance także z dużym pierścionkiem.

Po ostatnim związku Adele wylądowała na terapii

Już ponad rok temu, w wywiadzie udzielonym magazynowi "Vogue", Adele przyznała, że rozwód był dla niej bardzo bolesnym doświadczeniem, szczególnie biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie mediów tym tematem. Gwiazda zdecydowała się więc skorzystać z pomocy psychoterapeuty. Jak podkreśliła, podczas terapii nauczyła się radzić sobie ze stanami lękowymi, które w pewnym momencie stały się jej codziennością. "To było przerażające. Ludzie szukający sensacji, próbujący zdobyć informacje o mnie, byli dosłownie wszędzie. Nienawidziłam tego" - wyznała wówczas piosenkarka.

W czasie jednego z koncertów w ramach trwającej rezydentury w Las Vegas, Adele ujawniła, że od niedawna znów korzysta z pomocy psychoterapeuty. "Znowu chodzę na terapię, bez której funkcjonowałam przez kilka ostatnich lat. Ale musiałam znów zacząć. Oczywiście wcześniej, kiedy przechodziłam przez rozwód, brałam udział w zasadzie w pięciu sesjach dziennie. Ale w pewnym momencie przestałam brać odpowiedzialność za swoje słowa i zachowanie. Teraz chodzę na terapię, by się upewnić, że co tydzień daję wam z siebie wszystko" - wyjawiła wokalistka.

Stres wokalistki wynika najpewniej z niebotycznych wręcz oczekiwań wobec jej rezydentury w Las Vegas. W styczniu 2022 roku na gwiazdę posypały się gromy, gdy odwołała pierwszy z serii planowanych koncertów z cyklu "Weekendy z Adele". Fani, którzy kupili horrendalnie drogie bilety, nie kryli rozgoryczenia. Artystka zaznaczyła, że choć rezydentura jest dla niej wyjątkowo stresującym wydarzeniem, występy na żywo od zawsze "napełniały ją strachem".

"Uwielbiam tworzyć muzykę, ale w występowaniu na scenie jest coś, co mnie przeraża. Dlatego nigdy nie byłam artystką robiącą wielkie trasy koncertowe. Zawsze nakładam na siebie ogromną presję, by wszystko było absolutnie idealne" - podkreśliła gwiazda.

