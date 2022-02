Choć plotkowano, że Adele nie pojawi się w Wielkiej Brytanii (z powodu rzekomego kryzysu w związku), to jednak udało jej się dotrzeć, jak zapowiadała jeszcze parę dni temu w poście na Instagramie. Mówiono o popsuciu się jej relacji z Richem Paulem, co zdementowała wówczas postem w sieci.

Instagram Post

We wtorkowy wieczór odbyła się gala rozdania najważniejszych brytyjskich nagród muzycznych. Nie mogło zabraknąć gwiazd - na ściance pozowali m.in. Olivia Rodrigo, Ed Sheeran czy wspomniana już Adele. Choć wpadła z pustymi rękami, to galę opuściła z nagrodą za Płytę Roku, utwór roku, a także Artystę Roku. Artystę - nie artystkę, bo nagrody Brit Awards stały się od tej edycji neutralne płciowo.



Reklama

Podczas odbierania nagrody, wokalistka delikatnie zwróciła uwagę, że nie popiera takiej decyzji organizatorów. "Rozumiem, dlaczego ta nagroda się zmieniła, ale naprawdę kocham być kobietą i artystką. Jestem z nas naprawdę dumna" - stwierdziła Adele odbierając statuetkę.

Wypowiedź o dumie dotyczyła innych artystów, z którymi konkurowała. "Naprawdę nie spodziewałam się. Chcę pogratulować... Little Simz, Dave, Ed, Sam, jestem tak dumna, że mogę być w waszym gronie. Uwielbiam być artystką. Nie mogę uwierzyć, że to właśnie moja praca. Anglia, Wielka Brytania, mamy tak wielu niesamowitych młodych artystów" - powiedziała ze sceny.

Brit Awards 2022: Gwiazdy na czerwonym dywanie 1 / 21 Największą gwiazdą tegorocznej gali Brit jest bez wątpienia Adele. Wokalistka obecnie promuje swój nowy, świetnie sprzedający się album "30". Źródło: Getty Images Autor: Dave M. Benett udostępnij

Co dość niespotykane, gwiazda swoją nagrodę zadedykowała nie tylko synowi Angelo, ale także... byłemu mężowi, Simonowi Koneckiemu. "Chciałabym zadedykować ten album mojemu synowi i Simonowi, jego tacie. Ten krążek to nasza podróż, nie tylko moja. Mój syn był tak miły, łaskawy i cierpliwy dla mnie przez ostatnie kilka lat" - wyznała.



Faworytami do zwycięstwa za Utwór Roku byli jeszcze Elton John i Dua Lipa z przebojem "Cold Heart (PNAU Remix)" oraz Ed Sheeran z "Bad Habits". Ostatecznie to Adele otrzymała nagrodę. "Nie mogę uwierzyć, że fortepianowa ballada wygrała z tymi wszystkimi bangerami. Uwielbiam wracać do domu, a Brits są tak ważną częścią mojej kariery. To powrót do momentu, gdy byłam mała" - dodała brytyjska wokalistka.



Wideo Cold Heart (PNAU Remix)

I choć był to wieczór triumfu Adele, to szczególną uwagę mediów przykuł ogromny, diamentowy pierścionek znajdujący się na jej wskazującym palcu. Czy oznacza on, że Rich Paul i Adele się zaręczyli? Tego gwiazda nie skomentowała, ale z pewnością wkrótce dowiemy się tego na pewno!



Zdjęcie Diamentowy pierścionek na palcu Adele. Czy oznacza zaręczyny? / Karwai Tang / Contributor / Getty Images

Podczas gali Adele zaśpiewała utwór z płyty "30", "I Drink Wine". Odmieniona wokalistka po pierwszym wyśpiewanym zdaniu mogła usłyszeć aplauz ucieszonej publiczności. Ciepło przyjęty występ przez zgromadzonych w londyńskim O2 gości w sieci nabrał trochę odbioru. Fani na bieżąco komentowali wydarzenia na Twitterze, nie zabrakło komentarzy kpiących z odwołania trasy w Las Vegas. Zobacz jej występ!

Wideo Adele - I drink wine (live to Brit Awards 2022)

"Grasz już w Vegas? Zespół jak dla mnie brzmi okej" - pisał sarkastycznie jeden z fanów. "Więc Adele nie da rady zagrać koncertów w Vegas, które kosztowały fortunę, ale dała radę pojawić się na Brits, gdzie zdobyła trzy nagrody i jest tak naprawdę najważniejszą gwiazdą?" - irytował się inny użytkownik.

Jedna z użytkowniczek stwierdziła jeszcze, że jej występ na Brit Awards to chociaż "mała zapłata" dla fanów, którzy nie zobaczyli jej występu i mogą teraz podziwiać ją w telewizji.



Sama Adele powiedziała przed rozpoczęciem gali, że cieszy się, że udało jej się dotrzeć na wydarzenie, ale "nie powinno jej tu być z powodu ostatnich koncertów". Dodała jeszcze, że wciąż "jest jej głupio przychodzić na takie imprezy". Spytana o to, co będzie robić po rozdaniu nagród odpowiedziała: "Wracam prosto do mojego mieszkania, do łóżka. I zamówię sobie McDonald's. Na sto procent".

Wideo Adele - To Be Loved





Lista zwycięzców Brit Awards 2022:

Płyta roku: Adele - "30"

Artysta roku: Adele

Utwór roku: Adele - "Easy On Me" ( sprawdź! )

Autor roku: Ed Sheeran

Najlepszy artysta pop/R&B: Dua Lipa

Najlepsza artysta dance/muzyka elektroniczna: Becky Hill

Najlepszy nowy artysta: Little Simz

Najlepszy artysta rock/alternatywa: Sam Fender

Najlepszy artysta hip hop/grime: Dave

Najlepszy zespół: Wolf Alice

Międzynarodowy zespół roku: Silk Sonic

Międzynarodowy artysta roku: Billie Eilish

Międzynarodowy utwór roku: Olivia Rodrigo - "good 4 u" ( sprawdź! )



Zobacz koncert "Adele: The One Night Only" w serwisie Polsat Go!