Adele nakręciła teledysk na laptopie? Zobacz "To Be Loved"! [WIDEO]

Adele, to niekwestionowana gwiazda brytyjskiej sceny, która sprzedała ponad 120 milionów płyt na świecie i 15 razy zdobyła nagrodę Grammy! Nic dziwnego, że album "30", którego premiera zapowiadana jest na 19 listopada, może okazać się najbardziej wyczekiwanym krążkiem tego roku. W końcu fani czekali na niego sześć lat.

W tworzeniu albumu "30" wziął udział producent Greg Kurstin, który pracował z nią przy "25". Album zapowiadany jest jako najbardziej intymny w dorobku artystki, między innymi dlatego, że Adele odkrywa przed słuchaczami emocje, które towarzyszyły jej w trakcie rozwodu z Simonem Koneckim. Utwory powstały z myślą o jednym, wyjątkowym słuchaczu, jej synu Angelo. Sama Adele wyznała, że może kiedyś po przesłuchaniu "30", jej pierworodny zrozumie powody rozstania rodziców.

Adele - "To Be Loved". Zobacz oryginalny teledysk!

Wokalistka właśnie podzieliła się z... dość nietypowym teledyskiem do nowego utworu zapowiadającego album.

Zamiast kolejnego wysokobudżetowego klipu, w obrazku do "To Be Loved" widzimy jedynie wokalistkę śpiewającą nową piosenkę w jej domu na kanapie. Przepiękne kreacje zastąpiono przytulnym, domowym ubraniem.

Co ciekawe, w tle nie słyszymy piosenki w wersji studyjnej, a nagranie z tego właśnie domowego wykonania, które zarejestrowane zostało prawdopodobnie smartfonem lub na laptopie. Jakość audio i wideo nie jest więc najwyższych lotów, a jednak fani pokochali to wideo.

"Fakt, że jest w przytulnych ciuchach, w swoim domu, nagrywa to na laptopie z tą jakością dźwięku sprawia, że jest to o wiele bardziej surowe i emocjonalne. O mój boże, mam obsesję na jej punkcie!" - czytamy w jednym z komentarzy.



Album "30" Adele swoją premierę będzie miał 19 listopada 2021 roku.



Poprzednia płyta Adele - "25" - ukazała się sześć lat temu, w listopadzie 2015 roku. Promowały ją przeboje: "Hello" ( sprawdź! ), "Send My Love (To Your New Lover)", "When We Were Young" i "Water Under The Bridge".



