"Król zasugerował organizatorom koncertu kilka osób, które chciałby, żeby wystąpiły, a Adele i Ed byli na tej liście. Bardzo mu zależało na nich. Zespół kontraktujący artystów skontaktował się z tymi gwiazdami, ale otrzymał odpowiedzi, że są niedostępni, co było ogromnym rozczarowaniem. Są przecież gigantami show-biznesu i kwintesencją brytyjskości, a do tego są znani na całym świecie" - powiedziała magazynowi "OK!" osoba pracująca przy uroczystościach związanych z koronacją Karola.

Ed Sheeran nie może wystąpić, gdyż dzień wcześniej czeka go koncert w Teksasie i to utrudniłoby mu dotarcie na czas do Windsoru. Natomiast Adele odmówiła, bez wytłumaczenia. Jednocześnie, jak do tej pory, nie ogłaszała żadnych koncertów, które miałaby mieć po 25 marca.

Pocieszeniem dla Karola może być to, że prawdopodobnie na scenie w Windsorze wystąpią Lionel Richie , Spice Girls i Harry Styles .

Oprócz gwiazd zaśpiewa, co ogłosił Pałac Buckingham, specjalnie stworzony chór koronacyjny, złożony z przedstawicieli lokalnych chórów z całego kraju. Kulminacją koncertu ma być zaś pokaz świetlno-laserowy, któremu towarzyszyć będzie specjalne podświetlenie najbardziej znanych budynków w Wielkiej Brytanii.

Koncert będą mogli na żywo obserwować wolontariusze z różnych organizacji charytatywnych, którym patronują Karol III i Camilla, a także osoby, które wylosują darmowe wejściówki. Szczegóły dotyczące wykonawców oraz losowania wejściówek zostaną podane w późniejszym terminie.