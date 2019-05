Adam Sky nie żyje. Przyjaciele dziękują za wsparcie

Na instagramowym profilu popularnego w Azji Adama Sky pojawił się wpis jego przyjaciół i współpracowników, którzy zadeklarowali kontynuację dorobku tragicznie zmarłego australijskiego DJ-a.

Ciało Adama Sky znaleziono w sobotę (4 maja) w kałuży krwi w Hillstone Villas Resort w miejscowości Kuta na indonezyjskiej wyspie Bali.

"Z ogromnym smutkiem potwierdzamy, że Adam Neat zmarł w tragicznym wypadku, próbując pomóc przyjaciółce, która odniosła obrażenia" - czytamy na profilach australijskiego DJ-a w mediach społecznościowych.

"Bliscy i przyjaciele Adama są w drodze na Bali, by załatwić wszystkie formalności. Prosimy was o uszanowanie prywatności rodziny w czasie, gdy wszyscy musimy zmierzyć się z naszą tragiczną stratą" - informowali bliscy DJ-a.

Posłuchaj utworu "Escape From You" Miza & Adam Sky & Gummy Kid!

Z doniesień lokalnych mediów dowiadujemy się, że Adam Sky próbował ratować swoją przyjaciółkę, 22-letnią Rosjankę Zoię Luiantcevą, która złamała nogę podczas upadku z wysokości 4 metrów.

Mężczyzna sforsował szklane drzwi, a upadające szkło prawdopodobnie przecięło mu aortę.

Na Instagramie pojawił się pierwszy wpis po śmierci Adama Sky, w którym jego najbliżsi współpracownicy z Adam Sky Artist Labs podziękowali za wsparcie w trudnych chwilach.

"Otrzymaliśmy niezliczone oferty pomocy i wsparcia. To jasne, że wielu z was chciałoby zobaczyć, że odejście Adama nie będzie końcem jego kariery i że jego dorobek zostanie zachowany. Za to wszystko my - jego przyjaciele i koledzy - nie możemy wam wystarczająco mocno podziękować" - czytamy.

"Adam naprawdę był gwiazdą - nie tylko utalentowanym muzykiem, był człowiekiem z wizją. Jego wizją było, by przyszli muzycy mieli platformę, na której mogliby pokazywać swoje umiejętności. By Azja mogła być rozpoznawana jako znacząca scena muzyki elektronicznej, Adam założył Jupiter Labs i Titan Studios By Jupiter. W najbliższych tygodniach będziemy wysyłać informacje, w jaki sposób przyszłe pokolenia muzyków będą kontynuowały dorobek Adama" - dodają, podkreślając, że właśnie tego Adam by chciał.

Stacjonujący na stałe w Singapurze Adam Sky był jednym z najpopularniejszych DJ-ów w Azji. Współpracował i występował z m.in. Davidem Guettą, Fatboy Slimem i The Scissor Sisters.



Na Facebooku miał ponad 900 tysięcy fanów.