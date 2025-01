W świecie muzyki rockowej nie brakuje legend, które zdefiniowały brzmienie gatunku i podbiły serca milionów słuchaczy na całym świecie. Wielu słuchaczy nieustannie zastanawia się, kto jest najbardziej wpływowym artystą wśród rockandrollowców. Naukowiec Chris Dalla Riva postanowił odpowiedzieć na nurtujące miłośników muzyki pytanie - opracował specjalne kryteria i stworzył listę najbardziej wpływowych artystów w historii rocka.

"Dyskusje na temat muzyki rockowej mogą być tak stare, jak sama muzyka rockowa. (...) Weźmy na przykład odwieczny dyskurs Beatlesów i Rolling Stonesów. W młodości byłem zdecydowanie po stronie The Beatles. 'The Rolling Stones byliby nikim bez The Beatles' - mówiłem. 'Ich pierwszy singiel, który znalazł się w najlepszej dwudziestce Wielkiej Brytanii, został napisany przez The Beatles'. Kiedy w college'u zagłębiłem się w 'Exile on Mainstreet' zacząłem wątpić w swoją pewność. Zacząłem myśleć, że Beatlesi nigdy nie stworzą takiego luźnego, bluesowego bałaganu jak ten album" - opowiada Chris Dalla Riva.

Naukowiec wykorzystał najpopularniejszą internetową encyklopedię i sporządził ranking muzyków rockowych

Naukowiec zdecydował się zakończyć światowy spór odnośnie muzyki rockowej metodami naukowymi. Wykorzystał w tym celu największą internetową encyklopedię i ulubione źródło wiedzy współczesnego społeczeństwa - Wikipedię. Wykorzystując narzędzie API na stronie internetowej encyklopedii zebrał dane dotyczące 479 artystów, których umieszczono na liście "mainstreamowych rockowych wykonawców". Następnie sprawdził odnośniki na poszczególnych stronach, dzięki czemu dowiedział się kogo dane zespoły określały jako swoje inspiracje muzyczne, czyje teksty cytowali i do jakich muzyków ich porównywano.

"W idealnym świecie, gdybyśmy chcieli dowiedzieć się, czy The Beatles, czy The Rolling Stones byli bardziej wpływowi, wysłalibyśmy ankietę do każdego profesjonalnego muzyka rockowego i poprosilibyśmy go o wymienienie, kto był jego inspiracją do sięgnięcia po instrument. Następnie policzylibyśmy każdą sytuację, w której wymienieni zostali The Rolling Stones lub The Beatles, i sprawdzilibyśmy, który zespół był wymieniany częściej. Chociaż takie podejście jest gdzieś pomiędzy niemożliwym a niewykonalnym, może istnieć narzędzie, które pomoże nam zrozumieć ideę: Wikipedia" - wyjaśnił Chris Dalla Riva.

The Beatles okazali się najbardziej wpływowym zespołem w historii muzyki rockowej

Po zebraniu niezbędnych danych Riva sporządził listę najbardziej wpływowych rockowych artystów wszech czasów. Okazało się, że pierwsze miejsce w rankingu zajął właśnie zespół The Beatles (zdobywając 210 punktów wg metodologii naukowca). Drugie miejsce było jednak zaskakującym odkryciem nawet dla samego Rivy. Zajęli je bowiem muzycy zLed Zeppelin (z 151 punktami). The Rolling Stones uplasowali się dopiero na trzecim miejscu (zamykając podium z liczbą 146 punktów).

"Według tej metodologii The Beatles są nie tylko bardziej wpływowi niż The Rolling Stones, są najbardziej wpływowym zespołem rockowym wszech czasów. Jeśli czytałeś cokolwiek o muzyce rockowej w ciągu ostatnich sześciu dekad, nie powinno być to dla ciebie szokiem. The Beatles są prawdopodobnie najpopularniejszym i najbardziej chwalonym przez krytyków zespołem, jaki kiedykolwiek nagrał piosenkę" - podsumował swój ranking naukowiec.

Lista 10 najbardziej wpływowych muzyków rockowych w historii:

1. The Beatles

2. Led Zeppelin

3. The Rolling Stones

4. U2

5. David Bowie

6. Bob Dylan

7. Elton John

8. Queen

9. Jimi Hendrix

10. Red Hot Chili Peppers

