AC/DC i nowa płyta "PWR/UP". Kiedy premiera teledysku do singla "Shot in the Dark"?

"Nagle rok 2020 jest najlepszy w historii" - to jeden z komentarzy pod pierwszym wideo zapowiadającym powrót grupy AC/DC. Poznajemy coraz więcej szczegółów nowej płyty "PWR/UP" ("Power Up").

Brian Johnson i Angus Young ponownie razem pod szyldem AC/DC

Plotki o wielkim powrocie AC/DC krążyły już od dłuższego czasu, choć wydawało się, że po zakończeniu światowej trasy "Rock or Bust World Tour" (2016) kariera legendy hard rocka ulegnie naturalnemu zakończeniu.

Przypomnijmy, że w trakcie tournee z powodu problemów ze słuchem wokalista Brian Johnson opuścił australijską formację. Na koncertach w Europie i Ameryce Północnej (w sumie 23 występy od maja do września 2016 r.) zastąpił go Axl Rose, frontman Guns N' Roses.



Johnson wówczas przekonywał, że uszkodzenie słuchu spowodowane było jego udziałem w wyścigach samochodowych, gdy zapomniał założyć stopperów chroniących przed hałasem (auta to jego prawdziwy konik - swoją pasję opisał w autobiografii "Gaz do dechy").

Po zakończeniu trasy "Rock or Bust World Tour" i odejściu basisty Cliffa Williamsa (w 2014 r. demencja sprawiła, że gitarzystę Malcolma Younga zastąpił jego kuzyn Stevie Young) ogłoszono, że działalność AC/DC będzie kontynuowana z różnymi muzykami, ale za mikrofonem nadal miał występować Axl Rose.

Tymczasem pod koniec września pojawiły się pierwsze informacje o powrocie AC/DC z Brianem Johnsonem. Skład uzupełniają Angus Young (gitara), wspomniany Stevie Young i Cliff Williams, a także perkusista Phil Rudd, który został zwolniony z zespołu pod koniec 2014 r. W połowie 2015 r. muzyk został skazany na osiem miesięcy aresztu domowego za posiadanie narkotyków i grożenie śmiercią byłemu pracownikowi.

Następcą Rudda został Chris Slade, zasiadający za perkusją w AC/DC w latach 1989-94. Z grupą nagrał płytę "The Razor's Edge" (1990), koncertowe albumy "Live at Donnington" (1991) i "AC/DC Live" (1992) oraz singel "Big Gun" na potrzeby filmu "Bohater ostatniej akcji" (1993). To z nim w składzie legendarna formacja wystąpiła 25 lipca 2015 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie w ramach trasy promującej płytę "Rock or Bust".

Phil Rudd w AC/DC grał w latach 1975-83 i od 1994 r.

Zobacz zdjęcia z koncertu grupy AC/DC w Warszawie

W końcówce 2017 r. Angus Young przeżył dwie osobiste tragedie - 23 października zmarł jego brat George Young, który był współproducentem AC/DC na początku kariery, a niespełna miesiąc później (18 listopada) odszedł Malcolm Young.

Z informacji na temat nowej płyty wiemy, że nosić ona będzie tytuł "PWR/UP" ("POWER/UP"). Prawdopodobnie trafi ona do sprzedaży już w listopadzie.

Materiał został nagrany w Warehouse Studio w Vancouver w Kanadzie. Zespołowi pomagali cenieni specjaliści: Brendan O'Brien (produkcja) i Mike Fraser (inżynier dźwięku, miksy).

Na pierwszy singel wybrano utwór "Shot in the Dark". W sieci są już dwie krótkie zapowiedzi albumu. Premierę teledysku "Shot in the Dark" wyznaczono na środę (7 października).