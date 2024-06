Rzadko pokazujący się razem Benny Andersson, Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad oraz Bjorn Ulvaeus osobiście odebrali ordery w piątek wieczorem z rąk króla na Zamku Królewskim w Sztokholmie. Zdjęcia z tej uroczystości dały fanom nadzieję na reaktywację zespołu, który od początku lat 80. nie występuje już wspólnie. Stało się to po rozwodach Agnethy z Bjoernem oraz Anni-Frid z Bennym.

ABBA wyróżniona przez króla. "Czuję się zaszczycona"

"Czuję się zaszczycona, chciałabym przypomnieć, że w latach 70. zarzucano nam, że nasza muzyka jest plastikowa, że nie ma wartości" - mówiła na ceremonii Anni-Frid Lyngstad.

Formalnie ordery są jedynie "wypożyczane" obdarowanym i w przypadku złego prowadzenia się tych osób mogą im zostać odebrane. Po śmierci odznaczonej osoby order powinien zostać zwrócony. Przyznawanie orderów zostało w 1975 roku wstrzymane decyzją parlamentu Szwecji z powodu zbyt dużej liczby przyznawanych odznaczeń i obaw o pomniejszenie w ten sposób ich znaczenia.



Członkowie grupy ABBA ( sprawdź ) sprzedali 400 mln albumów i singli na całym świecie i są pierwszymi Szwedami, którzy wygrali w 1974 roku konkurs piosenki Eurowizji przebojem "Waterloo". Podczas występów zadziwiali publiczność przykuwającymi wzrok strojami. Popularność zespołu ponownie wzrosła za sprawą musicalu "Mamma Mia!" z 2008 roku na podstawie przebojów zespołu. Obecnie Abba daje koncerty jedynie w postaci naśladujących prawdziwych artystów avatarów.

W listopadzie 1982 r. muzycy ABBY wystąpili po raz ostatni w pełnym składzie i rozpoczęli prace nad solowymi projektami. Pewną nadzieję na reaktywację zespołu przyniósł wydany w 2021 r. album "Voyage" oraz wirtualny koncert "ABBA Voyage". Benny Andersson natomiast jasno zaznaczył w wywiadzie, że choć wcześniej nigdy nie zapowiadał, że ABBA już niczego wspólnie nie zdziała, teraz - po wydaniu "Voyage" - czuł, że jest gotowy, by powiedzieć, że to definitywny koniec. W podobny sposób odniosła się do tej kwestii Agnetha. Jedynie Frida wyłamała się i przyjęła postawę "nigdy nie mów nigdy".

Ostatecznie pod koniec października 2021 r. Andersson w wywiadzie dla gazety "Guardian" oficjalnie potwierdził koniec działalności grupy.