Kultowy Disco Hit Festiwal Kobylnica jest obecnie najważniejszą imprezą w muzyce disco polo i dance w Polsce. To wielkie święto disco polo, w czasie którego na jednej scenie, jednego wieczoru wystąpią wykonawcy młodego pokolenia oraz gwiazdy, które od lat królują na listach przebojów.

Disco Hit Festiwal Kobylnica. Kiedy się odbędzie Kto zagra?

Tegoroczna edycja poświęcona będzie 30-leciu disco polo - od lat 90-tych do czasów współczesnych. Nie zabraknie legend disco, wykonawców muzyki dance oraz artystów młodego pokolenia. Wystąpią m.in Boys, Shazza, Weekend, Piękni i Młodzi, Sławomir, Mig, Daj to głośniej, After Party i wielu innych. W trakcie tej jubileuszowej gali czeka nas sentymentalna podróż w czasie przez trzy dekady polskiego disco. Powspominamy również najpiękniejsze momenty tego kolorowego nurtu.

Festiwal w swoich poprzednich odsłonach bił rekordy popularności a oglądalność sięgała ponad 2 milionów widzów.

W tym roku Disco Hit Festiwal Kobylnica 2022 odbędzie się 5 sierpnia a pokaże go na żywo Telewizja Polsat oraz Disco Polo Music i Polo TV.

Kim jest Magdalena Narożna i Piękni i Młodzi?

Magda Narożna to niekwestionowana gwiazda disco polo. Piękni i Młodzi szturmem podbili scenę hitami "Kocham się w tobie" ( posłuchaj! ) i "Ona jest taka cudowna" ( posłuchaj! ).



Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.

Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie zespołu.

Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie".

Kim jest grupa Boys?

Zespół Boys kojarzy prawie każdy w tym kraju. Marcin Miller i jego grupa to niekwestionowane gwiazdy disco polo.

Do największych przebojów grupy Boys należą utwory "Jesteś szalona", "Najpiękniejsza dziewczyno", "Moja kochana", "W oczach niebo" (z Extazy), "Wciąż pamiętam", "Czy nie" i "Szalona blondynka" (duet z Bayer Full).

Marcin Miller, wokalista zespołu Boys od 1990 roku ma żonę Annę.

Mają dwóch dorosłych synów, Alana i Adriana, doczekali się także wnuka, Michała.

W ostatnim czasie Miller wystąpił w programie "Mask Singer", w którym ukrywał się pod maską Kota.

