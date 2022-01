Podczas kręcenia programu "Disco Weekend z Blondi" okazało się, że Edyta Folwarska zmaga się z... ornitofobią! Najnowszy odcinek realizowany był w papugarni Carmen w Warszawie. Póki ptaki nie podlatywały do prezenterki Polo TV, nikt się nie zorientował, że aż tak się ich boi.

"Dopiero kiedy papuga usiadła jej na ramieniu wpadła w histerię, nie wiedziałam jak jej pomóc i że aż tak bardzo boi się ptaków" - wyznaje Magda Narożna z zespołu Piękni i Młodzi, która kocha te zwierzęta.

"Chowała się, piszczała i cała zesztywniała. Ja próbowałam jej pokazać, że nie ma się czego bać, a papugi nawet potrafią zaśpiewać moje piosenki" - dodaje gwiazda disco polo, która wiosną 2021 r. występowała w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie.

Po godzinie obcowania z kolorowymi ptakami Edyta pokonała swój lęk i zaczęła się dobrze bawić.

"Nawet udało mi się te ptaki nakarmić, ale nie było łatwo się przemóc" - podkreśla Folwarska.

Najbliższy odcinek programu "Disco Weekend z Blondi" w piątek o godzinie 17 w Polo TV.

Kim jest Magda Narożna (Piękni i Młodzi)?

Magda Narożna to niekwestionowana gwiazda disco polo. Piękni i Młodzi szturmem podbili scenę hitami "Kocham się w tobie" ( posłuchaj! ) i "Ona jest taka cudowna" ( posłuchaj! ).

Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.



Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie zespołu.

Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie" ( sprawdź! ).

W połowie 2021 r. grupa wypuściła przebój "Jak w bajce (Ti Amo)", który zanotował ponad 18 mln odsłon.