"Z tej okazji chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w zespół Hey , samemu zespołowi, menedżerom, dziennikarzom, fanom, wszystkim tym, którzy nas wspierali, bo dzięki Wam spełniły się moje marzenia by zostać gwiazdą rocka. To nie Wasza wina, że marzyłem trochę o czymś innym, niż dostałem, ale i tak było fajnie, powinniśmy to kiedyś powtórzyć, dziękuję i pozdrawiam Was wszystkich" - napisał na Facebooku Piotr Banach .

Koncert promocyjny w Warszawie odbył się w dniu premiery debiutanckiej kasety grupy Hey - "Fire" (na CD ten materiał pojawił się w maju 1993 r.). Materiał rozszedł się w nakładzie 200 tys. egzemplarzy, co wtedy dało mu status poczwórnie platynowej płyty.

Z tego albumu pochodzą tak znane przeboje jak "Zazdrość", "Moja i twoja nadzieja" (przypomniana niedawno w serialu Netflixa "Wielka woda"), "Teksański" czy "Dreams". Autorem muzyki jest Piotr Banach, większość tekstów napisała wokalistka Katarzyna Nosowska (poza "Zobaczysz" - to wiersz Edwarda Stachury i "38" z tekstem basisty Marka "Bruno" Chrzanowskiego, starszego brata Jacka Chrzanowskiego, basisty Hey).

Piotr Banach opublikował archiwalny materiał przygotowany przez Kubę Wojewódzkiego (to on nakręcił dla Heya teledysk "Dreams") dla telewizyjnego programu "Rockandroller" w TVP. Znalazły się tam wypowiedzi dziennikarzy Artura Orzecha, Grzegorza Brzozowicza i Igora Stefanowicza, Roberta Gawlińskiego ( Wilki ), Adama Burzyńskiego ( Kobranocka ) i Janka Benedka ( T.Love ).

"A propos Kasi, to jest zjawisko na naszym rynku, ponieważ bardzo mało dziewczyn śpiewa, a szczególnie rockową muzykę. Życzę im wszystkiego najlepszego" - mówił Robert Gawliński.



Kim jest Piotr Banach?

Muzyczna przygoda Piotra Banacha sięga lat 80. - początkowo udzielał się jako perkusista w zespołach Kryterium (z nim zagrał po raz pierwszy na Festiwalu w Jarocinie w 1985 r.), Grass i Kolaboranci .

W 1990 r. - już jako gitarzysta - założył grupę Dum Dum, w którym zetknął się z wokalistką Katarzyną Nosowską i perkusistą Robertem Ligiewiczem. To z tymi muzykami po kilku roszadach personalnych powołał do życia grupę Hey. Skład uzupełnili Marcin Żabiełowicz (gitara) i Jacek Chrzanowski (bas), z którym Banach wcześniej występował w Kolaborantach.

W połowie 1999 r. (po wydaniu piątej płyty "Hey") z zespołem pożegnał się Banach, którego zastąpił Paweł Krawczyk, obecny mąż Katarzyny Nosowskiej. "Nasze drogi się rozeszły" - nie ukrywał po latach Banach, rozżalony postawą swoich kolegów, którzy twierdzili, że pisane przez niego utwory są "słabe i obciachowe".

Banach był producentem i współkompozytorem pierwszej solowej płyty Katarzyny Nosowskiej - "Puk, puk" (1996), a później stworzył grupy Indios Bravos z Gutkiem w roli wokalisty (obecnie w stanie koncertowego zawieszenia) i Ludzie Mili . Od 2018 r. razem ze swoją partnerką, wokalistką Katarzyną "Kafi" Sondej, tworzy zespół BAiKA . Banach i Kafi gościnnie wspierali grupę Hey na ich pożegnalnych koncertach w ramach trasy "Fayrant Tour" pod koniec 2017 r.

Od tamtego czasu działalność zespołu pozostawała zawieszona (poza jednym występie na festiwalu w Jarocinie w lipcu 2021 r.). Co obecnie porabiają muzycy? Nosowska występuje solo, Paweł Krawczyk razem z wokalistką Joanną Prykowską założył zespół Anieli , Jacek Chrzanowski gra z Dezerterem i Dawidem Podsiadłą oraz nowym duetem KiM (tworzy go z wokalistką Edytą Chrzanowską, prywatnie żoną), a Marcin Żabiełowicz po przygodzie z grupą BAiKA współpracuje z Karoliną Czarnecką .



Z okazji 30-lecia wydania debiutanckiej płyty "Fire" Banach z Kafi powołał do życia koncertowy projekt "Fire 90's" z udziałem tribute bandu Man In The Box, który przypomina klasyki epoki grunge'u z repertuaru m.in. Nirvany, Pearl Jam, Soundgarden, Alice In Chains czy Temple Of The Dog.

Dodajmy, że BAiKA ostatnio wypuściła utwór "Towarzyskość" - to pierwszy singel zapowiadający nową płytę "Zdecydowana mniejszość", która powinna pojawić się w marcu 2023 r.

Na początku lutego 2018 r. ukazał się debiutancki album duetu - "Byty zależne". Płyta to zbiór 14 autorskich kompozycji w których pobrzmiewają echa różnych stylistyk - od rocka po elektronikę. Wszystkie teksty napisane są po polsku i opisują relacje zachodzące pomiędzy bliskimi sobie ludźmi, co sprawia, że każdy może w nich odnaleźć trochę własnych uczuć i doświadczeń.

Największym przebojem duetu jest utwór "Jeśli tylko to będzie możliwe".

