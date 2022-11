BAiKA i "Towarzyskość": Jedynie słuszne jest beczenie w stadzie

"Muzycznie jest trochę ostrzej, niż było do tej pory, bardziej gitarowo, choć elektroniczne brzmienia są wciąż obecne" - informuje Piotr Banach.

Po raz pierwszy tekst piosenki napisała wokalistka Kasia "Kafi" Sondej, która gra także na instrumentach klawiszowych i perkusyjnych.

"Chciałabym przejść do rzeczy

wyłożyć to, co mi na sercu leży

tematy niepopularne, a czasy takie

że to wręcz naganne.

Bo jakże głośno można

mówić o rzeczach, które myśli jednostka

to przecież wbrew zasadzie

jedynie słuszne jest beczenie w stadzie" - śpiewa Kafi ( sprawdź cały tekst! ).

Muzyka to wspólne dzieło duetu Banach/Sondej, którzy są też parą w życiu prywatnym. Produkcją zajął się Piotr Banach.

- "Towarzyskość" jest singlem zapowiadającym nową płytę "Zdecydowana mniejszość", która powinna pojawić się w marcu 2023 r. - zdradza w rozmowie z Interią Piotr Banach.



Za teledysk odpowiada Bartosz Niemy Stróżyński, lider grupy Nieme Kino, filmowiec i fotograf podwodny, zafascynowany Arktyką i Antarktyką.

Kim jest BAiKA?

BAiKA to duet, który założyli Piotr Banach (pierwszy lider grupy Hey, producent i współkompozytor pierwszej solowej płyty Katarzyny Nosowskiej - "Puk, puk", później tworzył Indios Bravos i Ludzie Mili) oraz grająca na instrumentach klawiszowych i perkusyjnych wokalistka Kasia "Kafi" Sondej.

Nazwa nowego projektu to skrót od nazwiska gitarzysty i pseudonimu wokalistki, którzy prywatnie obecnie również są parą.

Banach i Kafi gościnnie występowali pod koniec 2017 r. na trasie "Fayrant", którą grupa Hey zagrała przed zawieszeniem działalności.

Na początku lutego 2018 r. ukazał się debiutancki album duetu - "Byty zależne". Płyta to zbiór 14 autorskich kompozycji w których pobrzmiewają echa różnych stylistyk - od rocka po elektronikę. Wszystkie teksty napisane są po polsku i opisują relacje zachodzące pomiędzy bliskimi sobie ludźmi, co sprawia, że każdy może w nich odnaleźć trochę własnych uczuć i doświadczeń.

Odnowienie znajomości Banacha z muzykami grupy Hey sprawiło, że jesienią 2018 r. do zespołu BAiKA dołączył gitarzysta Marcin Żabiełowicz. Koncertowy skład uzupełnia basista Jacek Mazurkiewicz (zespół wspiera się automatem perkusyjnym).

Banach i Kafi obecnie poza koncertami BAiKA biorą udział w trasie "Fire 90's" grupy Man In The Box pod hasłem "Tribute to grunge i Hey".