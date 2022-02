O współpracę z Britney Spears ( sprawdź! ) zabiegało wiele wydawnictw. Ale najlepsza okazała się oferta złożona przez firmę Simon & Schuster. Piosenkarka podpisała jeden z najdroższych kontraktów w historii rynku wydawniczego - otrzyma 15 mln dolarów za spisanie swoich wspomnień.

Taką samą sumą za książkę mógł się pochwalić np. prezydent USA Bill Clinton. Rekord należy jednak do Michelle i Baracka Obamów, którzy za dwie książki otrzymali łącznie 60 mln dolarów.

W swoim pamiętnikach Spears ma opisać zarówno kulisy swoich kariery, jak i skomplikowane życie prywatne. Podobno tym, co szczególnie zmotywowało piosenkarkę do rozpoczęcia pracy nad biografią była wydana w styczniu tego roku książka jej siostry Jamie Lynn "Things I Should Have Said".

Młodsza z sióstr Spears przedstawiała w niej Britney w niekorzystnym świetle. Opisała m.in. sytuację, kiedy gwiazda miała chwycić za nóż i zamknąć się z nią w pokoju, co wywołało traumę u Jamie Lynn. Ten wątek rozjuszył Britney, czemu dała wyraz w mediach społecznościowych.

Podpisanie kontraktu z wydawnictwem Simon & Schuster może być początkiem większej aktywności zawodowej Spears, która w listopadzie odzyskała prawo do decydowania o swoich sprawach. Wcześniej przez 13 lat była objęta kuratelą swojego ojca, Jamiego, która była nałożona ze względu na problemy psychiatryczne.

Jak na razie, ani Simon & Schuster, ani przedstawiciele Spears, nie odnieśli się do rewelacji serwisu "Page Six" na temat autobiografii wokalistki.