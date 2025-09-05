Po przerwie na ekrany telewizorów powraca uwielbiany przez Polaków program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Od 5 września, w każdy piątek, o godzinie 19:55 na antenie Polsatu publiczność będzie miała okazję oglądać wyjątkowe występy i śledzić poczynania utalentowanych uczestników. Wykażą się oni pod względem aktorskim, tanecznym i wokalnym, wcielając się w największe gwiazdy polskiej i zagranicznej muzyki. Będzie to już 22. edycja show, które od 2014 r. podbija serca telewidzów.

W premierowym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" uczestniczka wcieli się w legendarną Whitney Houston!

Już w premierowym odcinku Polacy przekonają się, że "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" powraca w wielkim stylu. Widzowie zobaczą wyjątkową metamorfozę - Natalia Muianga wcieli się bowiem w postać legendy muzyki popularnej, Whitney Houston. Na scenie wykona energetyczny hit "I'm Every Woman", który stał się hymnem kobiecej siły i wspólnoty.

Jak na jej występ zareagują jurorzy? Stefano Terrazzino nie ma wątpliwości, że w Natalii drzemie wielki potencjał. "Bardzo się cieszę, że wróciliśmy i cieszę się z tych emocji. Jak mówi młodzież: jaram się. Masz taki feeling. Mi się bardziej podobała ta wersja, taka bardziej stonowana i bardziej klasyczna. Ja to kupuję w całości i uwielbiam. Cieszę się, że jesteś z nami i nie mogę się doczekać kolejnych twoich występów" - ocenił ekspert.

Poniżej wideo z fragmentem występu Natalii Muiangi!

„Twoja twarz brzmi znajomo” powraca. Kto wcielił się w Whitney Houston? Polsat

Kim jest Natalia Muianga? Artystka bierze udział w 22. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Natalia Muianga to charyzmatyczna wokalistka i autorka tekstów. Kształciła się na Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie ukończyła wokalistykę jazzową. Od tamtej pory aktywnie koncertuje, prezentując słuchaczom z całej Polski swój autorski materiał. Pisze kawałki inspirowane jazzem, soulem, R&B, a także popem. Ma na swoim koncie szereg wyróżnień i prestiżowych nagród, m.in. Grand Prix Ladies' Jazz Festival w Gdyni oraz wyróżnienie na Festiwalu Cała Jaskrawość.

W najnowszym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wokalistka wcieli się w rolę Whitney Houston - jednej z najwybitniejszych artystek wszech czasów. Jej wersja "I'm Every Woman", której oryginał śpiewała Chaka Khan, na stałe zapisała się na kartach historii popkultury jako taneczny hymn radości życia i kobiecej energii. Utwór promował również ścieżkę dźwiękową do kultowego filmu "The Bodyguard", w którym sama Houston zagrała główną rolę.