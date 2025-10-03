Szokujący występ w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". "Tu się już nic nie da powiedzieć"

Emocje, muzyka i wielkie zwycięstwo. Piąty odcinek show pełen niespodzianek

Show rozpoczął się wyjątkowym występem Artura Chamskiego - finalisty pierwszej edycji programu. W duecie z Agnieszką Hekiert wykonał przebojowe "Speedy Gonzales", wprowadzając publiczność w dynamiczny nastrój wieczoru.

Chwilę później na scenie pojawił się zwycięzca poprzedniego odcinka - Krystian Ochman. Tym razem wcielił się w Teddiego Swimsa i zaśpiewał hit "The Door". Występ wywołał ogromne emocje u jury. "Mistrzostwo świata! Nawet przez moment nie usłyszałam, że to śpiewasz ty. (…) 99% Teddy Swims. Brawo dla ciebie!" - zachwycała się Justyna Steczkowska.

Legenda Cher i wzruszające gratulacje

Kamil Studnicki zmierzył się z klasykiem - "Hernando's Hideaway" Cher. Występ zachwycił zarówno publiczność, jak i jurorów. "Bardzo dobrze sobie poradziłeś. (…) Ruszałeś się z bardzo dużym wdziękiem. Piękny show"- podsumowała Małgorzata Walewska.

Niespodzianką wieczoru była obecność Ralpha Kamińskiego, który pojawił się na scenie, by osobiście pogratulować dawnemu znajomemu. Wokalista podkreślił, że Studnicki to artysta o ogromnym potencjale, którego kariera dopiero nabiera rozpędu.

Duety, jubileusze i wielka energia

Na scenie pojawiła się także Julia Żugaj, która w duecie z Aleksandrą Szwed zaśpiewała "Beauty and a Beat" Justina Biebera i Nicki Minaj. Atmosfera była iście imprezowa, a dodatkowym akcentem okazały się kwiaty wręczone Szwed z okazji 30-lecia pracy scenicznej. "Impreza była przednia, świetnie ogarnęłaś choreografię. (…) Jedyne zastrzeżenie to intonacja, ale w całości show pięknie się odnalazłaś" - oceniła Justyna Steczkowska.

Z kolei Modest Ruciński sięgnął po klasykę Deana Martina - "That's Amore". Jego interpretacja została przyjęta niezwykle ciepło. "To było tak urokliwe, ta pełnia i ty. Zaczarowałeś nas" - powiedziała Steczkowska.

Kobieca energia i niespodziewane role

Natalia Muianga wcieliła się w Beyonce i zaprezentowała "Naughty Girl", łącząc śpiew, taniec i sceniczny wdzięk. "Byłaś wspaniała, sensualna i wysublimowana" - chwalił Piotr Gąsowski.

Edyta Herbuś z kolei zmierzyła się z kabaretowym hitem Barbary Rylskiej "Ta mała piła dziś". "Jestem pod niebywałym wrażeniem twojego nieprawdopodobnego postępu wokalnego. (…) Jestem z ciebie dumna" - przyznała Walewska.

Marta Bijan - od fanowskiego marzenia do zwycięstwa

Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów wieczoru był występ Marty Bijan, która wykonała "Zapomnij mi" Sarsy - swojej muzycznej idolki. To właśnie ta interpretacja okazała się zwycięska. "Pierwszy raz pokazałaś, kim jest Marta. Wielkie gratulacje" - podkreślił Stefano Terrazzino.

Na zakończenie Andrzej Nejman, po intensywnych przygotowaniach u drag queens, zaprezentował się jako Billy More w energetycznym "Up & Down". Jego występ wywołał konsternację i śmiech jurorów. "Nie jestem w stanie wypowiedzieć się na temat tego, co tu zobaczyłam. (…) Tu się już nic nie da powiedzieć" - skwitowała z przymrużeniem oka Małgorzata Walewska.

Zwycięstwo w szczytnym celu

Triumfatorką piątego odcinka została Marta Bijan, która czek na 10 tysięcy złotych przekazała Fundacji "Daj Herbatę", wspierającej osoby w kryzysie bezdomności. Drugie miejsce przypadło Modestowi Rucińskiemu, a jego nagroda trafiła do Fundacji "Przemek Dzieciom".

Wyniki 5. odcinka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Marta Bijan Modest Ruciński Krystian Ochman Edyta Herbuś Andrzej Nejman Natalia Muianga Kamil Studnicki Julia Żugaj

