Tego w "The Voice Senior" jeszcze nie było! Nowe wieści tuż przed finałem. Nie tylko zwycięzca odejdzie z nagrodą

Szósta edycja "The Voice Senior" powoli dobiega końca. Nowy sezon show TVP, w którym swoich sił próbują wokaliści po 60. roku życia, obfitował w wiele nowości. W roli prowadzącego obsadzono Roberta Stockingera , a na fotelach jurorskich zasiedli debiutujący w tej roli Małgorzata Ostrowska , Tatiana Okupnik i Robert Janowski . Ostatnim trenerem został Andrzej Piaseczny , który powrócił do formatu po przerwie.

Emocje sięgały zenitu z odcinka na odcinek, a nowi uczestnicy wzruszali, a czasem także rozbawiali do łez, zarówno widzów telewizyjnych, jak i trenerów. Poczynania wokalistów podsumowane zostaną już w tę sobotę, w wielkim finale, którego emisja rozpocznie się o godzinie 20:00 na antenie TVP2.

Nowe wieści w sprawie finału show TVP. Zmiana zasad w "The Voice Senior"

W odcinku finałowym nie zabraknie zmian. Już buzujące emocje podsyciły wieści, które przekazała prowadząca - Marta Manowska . Dotychczas tylko jedna osoba - która wygrywała "The Voice Senior" - odchodziła po ostatnim odcinku ze statuetką oraz nagrodą pieniężną. Teraz zasady zmieniły się. Nagrodzone zostaną również osoby, które zajmą dalsze miejsca na podium.

"Na zwycięzcę czeka nagroda – 50 tysięcy złotych. Dla pozostałej trójki, która wejdzie do ścisłego finału, ufundowana jest nagroda w postaci czeku o wartości 15 tysięcy złotych" - przekazała Marta Manowska, czym zaskoczyła ośmioro finalistów show TVP.

Kto zakwalifikował się do finału "The Voice Senior"? Oni powalczą o nagrodę główną

Uczestnicy z drużyny Małgorzaty Ostrowskiej, którzy powalczą w finale "The Voice Senior"

Waldemar Kompała materiały prasowe

Finalistki "The Voice Senior" od Andrzeja Piasecznego

Waldemar Kompała materiały prasowe

Finał "The Voice Senior" będzie się składał z dwóch etapów. To widzowie wybiorą zwycięzcę!

Podobnie, jak w poprzednich edycjach "The Voice Senior" wokaliści zaprezentują się w dwóch rundach. Najpierw ośmioro uczestników zaśpiewa piosenki, które dedykuje swojej rodzinie i najbliższym. Jednocześnie podzielą się z widzami swoimi osobistymi historiami.

Po wszystkich występach każdy z trenerów wybierze po jednej osobie ze swojej drużyny, która trafi do ścisłego finału. W drugiej rundzie czworo finalistów zaśpiewa po dwa utwory - swój przebój z Przesłuchań w ciemno, który pozwolił im na rozpoczęcie przygody w programie, oraz autorską piosenkę premierową.

"Druga runda będzie należała do państwa, bo to wy, drodzy widzowie, wysyłając wiadomości SMS, wybierzecie wielkiego zwycięzcę szóstej edycji 'The Voice Senior'" - przypomina prowadzący, Robert Stockinger.