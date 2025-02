Niegrzeczne zachowanie uczestnika "The Voice Senior"? Tatiana Okupnik odpowiada

"Charyzma, talent i niezwykła muzyczna wrażliwość – to właśnie Marian Rian" - tak jednego z finalistów przedstawia oficjalny profil "The Voice Senior". Uczestnik programu jednak podpadł części widzów, którzy skrytykowali jego zachowanie. "To były ogromne emocje - Marian nie wierzył, że dojdzie tak daleko" - broni swojego podopiecznego Tatiana Okupnik.