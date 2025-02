Skład "The Voice Senior" w stosunku do poprzedniej edycji mocno się zmienił. Jako prowadzących obecnie oglądać możemy Martę Manowską i Roberta Stockingera. W roli trenerów z kolei zadebiutowali: Tatiana Okupnik, Małgorzata Ostrowska oraz Robert Janowski. Dołączył do nich również Andrzej Piaseczny, który występował już w dwóch pierwszych sezonach programu.

Publiczność zbulwersowana decyzjami trenerów w "The Voice Senior"

W ostatnio emitowanym odcinku wybrana została czwórka uczestników, która zawalczy w półfinale "The Voice Senior". Z drużyny Roberta Janowskiego do następnego etapu zakwalifikowali się Janusz Biliński, Elżbieta Nowak, Bogusław Buczkowski i Wojciech Bardowski. Wiele osób rozczarowanych było informacją o odejściu Jana Stokowskiego z programu. Internauci pisali: "Janek Stokowski zaśpiewał bardzo dobrze. Wrażliwość muzyczna, barwa głosu, charyzma i naturalność. Mam niedosyt. W sumie to nie wiadomo dlaczego odpadł. Wszyscy wyrażali się pozytywnie. Zdecydowanie niesprawiedliwe".

"Skoro oceniamy dany odcinek, to według mnie powinna odpaść Elżbieta. Wojtek musi pokazać się w innym repertuarze, bo będzie zaszufladkowany. A Janka bardzo mi szkoda" - dodał jeden z komentujących.

Wiele osób wyraziło również swój zachwyt występami Wojciecha Bardowskiego, faworyta obecnej edycji programu: "Pan Wojciech absolutna perła w drużynie Roberta. Szacunek dla całej czwórki, Ale Pan Wojciech... brak mi słów, to jest poziom scen międzynarodowych" czy "Myślę, że program wygra Wojciech Bardowski. Głos i wykonanie zachwycające. Na takie występy się czeka!".

Ogromne oburzenie wzbudziła decyzja Małgorzaty Ostrowskiej. Z jej grupy do półfinału przeszli Maria Lamers, Ryszard Lewandowski, Ewa Śniady i Krzysztof Warzecha. Internauci jasno dali do zrozumienia, że nie podzielają opinii trenerki: "Ustawka, sorry, jeśli pani Zosia ma mocny głos, a dostaje piosenkę nieoddającą jej mocy. Koleżanka pani Ostrowskiej Fałszowała, pani w zielonym się myliła. Brawo, TVP jest znane z ustawek!"

"A ja się sprzeciwiam. Pani Maria powinna odpaść, a zostać Zosia, która dostała złą Piosenkę!!"- czytamy pod postem na Facebooku.

"Mnie również bardzo nie podobało się wykonanie piosenki przez koleżankę pani Ostrowskiej. To właśnie pani Ewa powinna opuścić program. Poza tym drużyna bardzo mocna, a Pani Małgosia Ostrowska bardzo podoba mi się, jak prowadzi swoje zajęcia trenerskie" - dodała komentująca.

Zdecydowanym faworytem w drużynie Ostrowskiej jest Krzysztof, którego występ spotkał się z bardzo dużym entuzjazmem: "Krzysztof już jest dla mnie wygranym. Niesamowity Power!!! Trzymam kciuki", "Pan Krzysztof do finału i wygrania programu" czy "Krzysztof do finału, nie ma innej opcji" - czytamy.