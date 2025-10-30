Trwająca obecnie 16. edycja "The Voice of Poland" powoli wchodzi w decydującą fazę. W sobotnim odcinku zobaczymy etap Nokaut. Z każdej drużyny (Baron i Tomson, Kuba Badach, Michał Szpak, Margaret) przejdzie dalej po czterech uczestników.

8 listopada TVP pokaże pierwszy odcinek Live - poznaliśmy właśnie nazwisko gościa specjalnego. Na scenie zaprezentuje się Davina Michelle w najnowszym singlu "What A Woman". Ta piosenka zapowiada jej nową płytę szykowaną na 2026 r.

"Chcę oddać hołd kobietom na każdym etapie życia: od ambitnych młodych kobiet, przez matki zajmujące się tysiącem spraw naraz, po starsze kobiety wciąż pełne energii i siły. Ostatecznie utwór jest celebracją kobiecości, przełamaniem starych schematów myślenia i jasnym przesłaniem: bycie kobietą jest powodem do dumy" - mówi o swoim utworze Davina Michelle.

Kim jest Davina Michelle? Pojawi się w "The Voice of Poland"

Pochodząca z Holandii wokalistka swoją przygodę z muzyką zaczęła od publikowania przeróbek przebojów na YouTube. Od swojego debiutu w 2016 r. zdobyła miliony serc dzięki coverom i autorskim utworom. Przełomem stał się wiralowy cover "What About Us" P!NK, który dotarł do samej gwiazdy. "To brzmi lepiej, niż kiedykolwiek będę brzmieć" - stwierdziła wówczas amerykańska wokalistka. Trzy lata później Davina miała okazję otwierać koncert Pink w Hadze.

W dość krótkim czasie, Davina Michelle, nie tylko stała się jedną z najbardziej znanych piosenkarek w Holandii, ale także wypracowała swoje wyjątkowe miejsce w historii holenderskiej muzyki, pozostając wierną swojej wizji, pisząc własne utwory i dostarczając starannie przemyślane projekty artystyczne.

Miała okazję poprzedzać również takie gwiazdy, jak m.in. Maroon 5 i Robbie Williams. W 2021 r. z utworem "Sweet Water" pojawiła się jako przerywnik podczas Konkursu Piosenki Eurowizji przed 183 milionami widzów na całym świecie.

Na początku marca tego roku Davina po raz pierwszy wystąpiła w Polsce - w ramach promocji drugiej płyty "Higher" pojawiła się w Klubie Hybrydy w Warszawie.

Wokalistka na stałe współpracuje ze swoim partnerem, multiinstrumentalistą Sebastiaanem Brouwerem, który komponuje i produkuje niemal wszystkie piosenki Daviny do jej tekstów.

