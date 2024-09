Felicjan Andrzejczak do historii polskiej muzyki przeszedł jako wokalista grupy Budka Suflera w latach 1982-1983. Przygotowywana płyta wówczas się nie ukazała, ale trzy nagrania stały się wielkimi przebojami - "Jolka, Jolka, pamiętasz" , "Noc komety" i "Czas ołowiu" ( sprawdź! ). Za mikrofonem zastąpił go wówczas Krzysztof Cugowski , który powrócił do Budki.

To właśnie Cugowski pożegnał przyjaciela we wzruszających słowach.

"Był moim gościem 15 sierpnia 2024 r. na koncercie w Karwi. Wtedy się dowiedziałem, że jest ciężko chory. Jak teraz ze mną grał, widać było, że jest chory. Jeszcze śpiewał normalnie, ale widać było, że coś mu dolega. Niestety teraz odszedł. Ale nie umarł na to, co mu dolegało, tylko podobno miał udar i nie wybudził się ze śpiączki" - ujawnia Cugowski w rozmowie z "Faktem".

"Dla młodych ludzi to perspektywa jest jeszcze odległa, a w takim przedziale wiekowym, w jakim my jesteśmy - on był 1,5 roku starszy ode mnie - to można się spodziewać w każdej chwili" - dodaje Cugowski.