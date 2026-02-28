Swoją karierę Damian Ukeje rozpoczynał w zespole bluesowym Jerry's Hole Band, a po udziale w programie "Szansa na sukces" został wokalistą grupy Fat Belly Family. Większy rozgłos przyniósł mu jednak udział w pierwszej edycji programu "The Voice of Poland" - Ukeje zwyciężył w finale muzycznego konkursu i zebrał tym samym sporą grupę fanów, którzy po dziś dzień przychodzą na jego koncerty. Kto towarzyszy wokaliście na scenie? Co robi w wolnych chwilach? I czy nadal ma kontakt z kolegami z "The Voice of Poland"?

Kim jest Damian Ukeje? Wszystko zaczęło się jeszcze przed "The Voice of Poland"

Damian Ukeje jest synem Polki i Nigeryjczyka. Na początku kariery występował z zespołem Jerry's Hole Band. W 2009 roku startował w programie "Szansa na sukces", później został wokalistą grupy Fat Belly Family. Rozgłos zyskał dzięki wygranej w pierwszej edycji programu "The Voice of Poland" (2011), w którym występował w drużynie Nergala. Publiczność zwróciła uwagę na jego talent, ale i zachwyciła się jego specyficzną fryzurą z charakterystycznym wycięciem na środku. Dzisiaj Damian Ukeje wygląda zupełnie inaczej.

Po zwycięstwie w show TVP wydał dwa autorskie albumy. "Ukeje" z 2013 roku promowały single "Bezkrólewie", "Zanim odejdę", "Moja mała Ameryka" i "Nie moja krew". Trzy lata później ukazała się druga płyta "ỤZỌ" (na niej znalazł się między innymi numer "Od połowy", czyli wspólny kawałek z Sarsą). Damian wyprodukował również płytę Eweliny Lisowskiej "Ponad wszystko". "Ja Ikar", "Zjednoczone stany", "Siódme niebo", "Kamień", hitowe "Chippin' In" z soundtracku "Cyberpunka 2077" czy najnowsze "Tobie i mnie" to muzyczne propozycje piosenkarza, które stale wybrzmiewają podczas jego koncertów.

Damian Ukeje nie narzeka na brak koncertowych planów. Jednym z ostatnich wydarzeń z życia muzyka było wystąpienie w spektaklu muzyczno-teatralnym "Autsajder" w Gminnym Ośrodku Kultury w Wydminach - czytamy na Instagramie, wsłuchując się tym samym w dynamiczny wokal Damiana, zarejestrowany podczas koncertu. Ponadto Ukeje może pochwalić się doświadczeniem w dubbingu - muzyk użyczył swojego głosu w polskiej wersji filmu "Śnieżka" i stał się Krasnalem Śpiochem.

Co ciekawe, fani "The Voice of Poland" mogą obserwować działania Damiana, który ma zawodowy kontakt z innymi członkami show. W spektaklu "Autsajder", obok Ukeje, wystąpił między innymi Marek Piekarczyk, czyli trener trzeciej edycji "The Voice of Poland". Niedawno, bo 26 lutego br., zagrał również w Klubie Progresja w ramach projektu "Rock Aid Roll" i wciąż planuje kolejne koncertowe niespodzianki. Często również koncertuje z Mateuszem Ziółko - zwycięzcą 3. edycji programu "The Voice of Poland".

